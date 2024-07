De Mobofest i vacances

1

Arriben les vacances anuals per al Bellver. Aquest suplement deixarà de publicar-se durant quatre setmanes, per retornar, amb més il·lusió el darrer dijous de juliol. És, aquesta, una pràctica habitual. Tot i que ni la cultura en general ni els llibres en particular han d’arraconar-se, sí convé que els qui escrivim sobre aquests temes agafem força de cara la propera temporada. Per tant, bon estiu des d’aquestes pàgines.

I coincidint amb aquest “fins aviat”, arriba un dels més importants festivals musicals per a joves (i no tant) de l’estiu illenc. Ens referim al Mobofest, que en l’edició d’enguany omplirà el Parc de n’Hereveta de Porreres i a partir d’avui mateix, de bons ritmes i bona música.

Amb un cartell nombrós i carregat de figures, com Julieta Venegas o Mushka, la idea dels organitzadors és convidar els artistes d’aquí, emergents i consagrats, a participar-hi. D’aquesta manera ens trobarem amb Ànimos Parrec, Maria Hein, Joan Miquel Oliver, Pitxorines i Maria Jaume, entre els artistes que avui dijous, demà divendres i dissabte sonaran a l’espai que els organitzafors han preparat amb molta cura. Enhorabona!

