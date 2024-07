Memòria del pensament

Fas memòria. Eren les dues paraules amb les quals començaven les entrades dels lletraferits mallorquins, com Rafael Sancho Muntaner, que segles enrere ens deixaren noticiaris. Es pot fer memòria lloant en excés la vida pròpia –hagiografia–. Justificant les decisions preses des d’un càrrec públic, és el que solen fer els polítics. Es pot generar escàndol per augmentar les vendes. També hi ha qui escriu sobre intimitats personals o familiars.

Joan Bauzà i Bauzà ha trobat que arribar a la vuitantena és una bona motivació per mirar cap enrere i publicar una mena de memòries que amb el títol ‘Cercar, conrear, confiar’ ha editat Lleonard Muntaner. És un vilafranquer que s’ordenà capellà el 1967, es llicencià en Filosofia i Lletres a València i en Ciències Socials a Romà. El vaig conèixer com a màxim responsable de Ràdio Popular de Mallorca en temps de canvis polítics i socials. Ha exercit de rector de parròquies de Mallorca i Lima. Ha sigut canonge de la Seu i, si em permet la broma, etern aspirant a un bisbat que el Vaticà nega des de fa dècades als preveres mallorquins.

Però, sobretot, hi ha una tasca que Bauzà mai ha deixat de costat al llarg de la seva vida: pensar. Ho ha fet a través de comentaris radiofònics, d’articles en premsa o de publicacions. També reflexiona, i molt, en la intimitat; ho desvetlla el llibre que ens ocupa.

A l’hora d’escriure aquesta retrospectiva vital, Joan Bauzà ha renunciat al que són unes memòries tòpiques. Ha decidit compartir, aquesta és la paraula clau, el que pensa amb els lectors, perquè les seves accions –les passades i les presents– se subordinen a la reflexió prèvia. Per explicar-lo amb paraules que el lector trobarà a les primeres pàgines del llibre: “Demanaren a un «¿Sirve la fe del carbonero?»; la resposta que li fou donada va ser: «Al carbonero, sí»”. Bauzà ha construït la seva trajectòria cristiana i personal –si ambdós aspectes es poden deslligar en el seu cas– a partir de profundes reflexions de les quals participen pensadors clàssics i contemporanis. Això, ni més ni manco, és el que trasllada al lector: l’oportunitat de reflexionar, amb independència del fet que se sigui creient o descregut.

El llibre s’estructura en tres grans àmbits, els mateixos del títol. ‘Cercar’ tracta de “com els meus anys d’estudis, a través de lluites internes, han anat vertebrant el meu pensament”. El segon, ‘Conrear’, va “de com la meva opció religiosa ha anat vertebrant la meva acció”. Finalment, “Confiar’, “de com l’esperança està vertebrant l’edat avançada que ara em pertoca viure”.

Bauzà no amaga cap dels dubtes amb els quals ha lluitat. En temps de l’allau de secularitzacions posteriors al Concili Vaticà II, es demana: “Seré jo l’errat de comptes si em qued?”. Deixa negre sobre blanc les contradiccions: “Crist em fascina, per ell he fet opció, el que no implica que hagi fet opció per tot el que rodeja l’Església de la qual form part”. I en el darrer tram de la seva trajectòria vital renuncia al maximalisme dels gurús irreflexius, no importa de quina religió: “No sé si després de la mort hi haurà res. Sé que, davant la mort, jo tenc esperança”.

Aquestes són unes memòries per fer camí amb l’autor. Des de l’acord o el desacord. Des de la comunió, en sentit etimològic de “participació d’allò que és comú”, o des de la desunió. Perquè sempre es pot caminar, parlar i reflexionar devora qui, com Joan Bauzà, pensa i escriu: “Escoltar no és estar d’acord amb tot el que sosté l’altre, però sí que és estar d’acord que el que l’altre diu té pes i valor”.

Suscríbete para seguir leyendo