Estimar Liv Ullman

Va ser un coup de foudre.

Devia ser l’any 1967. Tenia vint anys i havia anat a París per devorar la ciutat i els seus fruits saborosos. Era un horabaixa tardoral i daurat quan em passejava per Saint Germain de Près. Vaig veure un cinema petit, el Lumière, amb una fotografia gegant de dues dones molt seductores en blanc i negre amb un títol davall, Persona. I un nom de director, Ingmar Bergman, que havia conegut als articles i les fotos de la revista Nuestro Cine. I quan apareix a la pantalla Elisabeth Vogler (Liv Ullman), una actriu que decideix no parlar, malgrat que es troba bé de totes les seves capacitats físiques i psicològiques, vaig enfollir, vaig flipar. I vaig entregar-me a la seducció d’aquella obra mestra que es passeja entre els diversos gèneres cinematogràfics, que està carregada d’un misteri que no necessita ser resolt, que fon les fronteres entre el silenci i la paraula, el blanc i el negre (amb unes imatges brutals de Sven Nykvist), la persona Elisabeth (màscara) i la persona Alma (individu), i que contraposa el cinema i el món real. Vaig sentir que m’havia enamorat de tot l’equip que feia aquesta obra d’art. I per afegitó a Persona es troben les preocupacions constants de Bergman: la religió, el sexe, la mort, el contacte, l’art, la comunicació. I em quedaren enregistrats dins el record aquells primers plans del close up clàssic bergmanià que convertiren aquelles dues actrius en dees de la significació. Alma, la infermera, era Bibi Andersson, amiga en la vida real de Liv i la que li va presentar Ingmar. Això m’ho contava aquesta llegenda del cinema en una sala del Museu Es Baluard de Palma el matí assolellat del 20 de juliol de MMXXIV. Una Liv Ullman de vuitanta-cinc anys, esplèndida, amb una força, una energia, un entusiasme i una generositat extraordinaris. Ha vingut per recollir el premi Masters of Cinema que l’any passat ja li havia concedit l’Atlàntida Mallorca Film Festival i que no va poder venir a recollir perquè feia vaga amb tots els seus companys guionistes i actors compromesos del sindicat Screen Actors Guild. Ho va dir ben a les clares: «La vaga va ser important perquè lluitàvem contra el sistema, però també contra la intel·ligència artificial i com pot afectar la nostra professió».

Des d’un bell principi vaig quedar fascinat per aquesta mescla de timidesa i decisió, aquesta sinceritat íntima que et regala els secrets d’una vida de mare, d’actriu, de directora, d’escriptora que no s’ha aturat de demostrar la seva creativitat. Ens explica que tot va començar al si de la seva família. En una festa de cap d’any va demanar a la seva mare per llegir un conte d’un llibre de Hans Christian Andersen que li havia regalat. I va dir amb tota l’ànima «L’al·lota dels llumins» i va deixar tota la família i amistats bocabadats dins un estat de fascinació que li va fer veure que tenia dots d’actriu. Per això va estudiar art dramàtic i la seva primera gran interpretació teatral va ser El diari d’Anna Frank. Des d’aquí, no es va aturar d’actuar. Un dia que anava a comprar amb la seva amiga Bibi Andersson es trobaren amb un senyor amic d’ella. Quan els presentaren, aquell home alt i corpulent la va mirar als ulls d’un blau lilós i li va dir que li agradaria donar-li un paper en la seva pròxima pel·lícula. Era Bergman. Ella ho contava com si no-res, però a mi em semblava que totes les seves respostes estaven embolicades amb una atmosfera poètica que les convertia en fites d’una existència novel·lesca i plena d’aventures vitals. Vaig veure que no l’entusiasmava que li posassin l’etiqueta patriarcal de musa de Bergman, encara que les seves paraules foren molt entendridores. «Ingmar em va fer molt feliç i estic molt contenta d’haver pogut ser la seva musa, és un honor poder inspirar qualcú. Ell sempre em deia que era el seu Stradivarius. Sé que vaig ser important per al cinema de Bergman i això és un privilegi». Bergman va ser la seva parella durant cinc anys, el pare de la seva filla i el director d’algunes de les més belles pel·lícules de la seva vida. Però també la Ullman ha dirigit cinc llargmetratges, ha estat nominada a l’Oscar com a millor actriu dues vegades i ha rebut el segon Oscar honorífic a una actriu escandinava per tota la seva obra, després de Greta Garbo.

Una dona lluitadora.

Recoman la sèrie que es pot veure a Filmin Liv Ullmann: El camino menos transitado, de Dheeraj Akolkar. Hi surten molts dels seus treballs, com el que va fer amb Jessica Chastain, que va dirigir en una adaptació de Senyoreta Júlia de Stridberg i que després va refer el paper de la Ullman en un remake de Secrets d’un matrimoni. M’agrada quan parla amb Cate Blanchett, que va dirigir a l’obra de Tennessee Williams Un tramvia anomenat desig. També apareixen altres amics com John Lithgow, Jeremy Irons o Pernilla August. «Mentre feia la sèrie vaig pensar molt sobre la meva vida, qui som i qui vaig ser. Per a mi la resposta més important és que no estam tots sols i això és la lliçó més important que vaig aprendre».

Al llarg de les paraules que va dirigir a un públic fervorós que omplia l’Avenc del Museu Es Baluard va demostrar que no és gens aliena a tot el que passa al Planeta i especialment a les situacions d’explotació i assassinat de les dones, de pobresa, de guerra i de dolor, amb els quals se sent solidària. Deia: «És important i bo saber què passa en el món en aquest moment perquè no estam tots sols. És important que sapiguem quin és el sofriment del món, al Sudan, a Gaza, a Israel, a Ucraïna, als Estats Units. L’art ens ajuda a recordar qui som». Va ser fundadora de la Women Refugee Comission d’UNICEF. I ens va contar amb els ulls vidriosos un acte terrible que va viure en un “camp tancat” de refugiats que havien fugit del Vietnam a Hong Kong, on a les dones embarassades els feien tenir la criatura totes soles, en unes cambres allunyades de la família. Quan visitaven el camp, una dona va començar a tenir dolors de part i davant les dones visitants li fermaren el cos perquè no pogués infantar fins que la duguessin a la cambra de parts, i el nin va morir. Els varen dir que no ho contassin a ningú i elles just arribar a l’aeroport donaren la notícia de les atrocitats que havien vist. Així és la Ullman.

«No faré més pel·lícules. No faré més teatre. No dirigiré pus mai més. Però seguesc escrivint i he començat un llibre, L’hora blava, que serà el meu tercer llibre. Serà com un diàleg entre la Liv dels anys setanta i la Liv d’ara. El faré tota sola, i em fa molta d’il·lusió. Pens en això i em fa ganes tornar a ca nostra per seguir escrivint».

Gràcies, Liv Ullman, per fer-me sentir viu i mostrar-me que no estam mai tots sols ni en el treball ni en la vida, i que l’art i la cultura són salvadors!

Joiós agost, Lectors dels mil i un sexes de l’esperit!

