«Sembrau arbres, si us plau». Bon títol, que no és meu. És del meu company quinzenal de pàgina, Josep Lluis Pol, qui, encertadament m’envià fa uns dies la següent reflexió: «Ahir a mitjan horabaixa, al parc de Ses Estacions, fàcilment 6 o 7 graus menys de temperatura a l’ombra d’aquestes moreres. Davant la constatació del canvi climàtic, que com menys arbres menys pluja, seria bonic, seria assenyat, prudent, humà, que les administracions arbrassin cada dia els espais urbans. Sembrau arbres, si us plau. Reservau-los una bona garingola de terra i, després, pensau a cuidar-los».

Quanta raó. Sembrar arbres és contribuir a minvar o desaccelerar el canvi climàtic a la vegada que és també una manera de reduir els espais calents de les cases i patis durant aquests mesos de temperatures altes.

Cada matí, a Portocolom, poc després de la sortida del sol, surt a caminar una hora llarga. A la tornada, quan ja el sol és una mica més alt, agraeixo caminar sota les ombres que els tamarells i pins m’ofereixen. I com jo, els caminaires matiners que em trobo durant la passejada. Sí, sembrau arbres i que les administracions no ens llevin els qui ja tenim.

