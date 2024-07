Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 18 de julio de 2024

Sobre la libertad

Epícteto

Olañeta

10 euros

Epicteto realiza una profunda indagación sobre un concepto filosófico tan crucial como el de la libertad. La libertad, a la que los estoicos en general y, Epicteto en particular, dieron un importante giro ideológico, convirtiendo este preciado don en algo de índole interior, independiente de las visicitudes de la vida y de las tiranías del ego, un bien que es «imposible de esclavizar o subordinar»

Portada del libro: Sobre la libertad / DM

L’altra veritat

Alda Merini

Adia Editorial

17 euros

L’altra veritat. El Diari d’una diferent d’Alda Merini no és un document, ni un testimoni al voltant dels deu anys transcorreguts per l’escriptora al manicomi. És un reconeixement d’epifanies, deliris, nènies, cançons, de revelacions i aparicions d’un espai -no un lloc- en el qual trencant tots els hàbits i la quotidiana astúcia, esclata l’infern innat i l’innat ominós de l’ésser humà.

Portada del llibre: L’altra veritat / DM

La nena del cafè Norat

Carmina Roura Dalmau

Viena Edicions

19 €

Un retrato de la sociedad catalana de la primera mitad del siglo XX basado en hechos históricos y anécdotas cotidianas. Laura, la niña del título, es la abuela de la autora gerundense, quien, tras estudiar Enfermería y Fisioterapia, abrir una tienda de música y antigüedades e incluso impartir clases de filosofía oriental, debuta en la literatura con esta novela coral que quiere ser un tributo a sus antepasados.

El placer de los meteoros

Marie Gevers

Errata Naturae

21 €

Marie Gevers pasó toda su infancia en la finca familiar de Missembourg, un paraíso verde legendario ya en la historia de la literatura belga. Su casona, su estanque y su jardín son el marco de esta narración fulgurante. En este libro mágico y secreto, en esta joya escondida, caprichosa y llena de encanto, se narra la historia de una iniciación: la de una mirada entrenada para ver el lado misterioso de las cosas.

La guerra de las mujeres

Alexandre Dumas

Siruela

25,95 €

Alexandre Dumas recrea una estampa de la guerra de la Fronda con dos personajes que quieren ser los equivalentes femeninos de sus célebres mosqueteros: la astuta y encendida amante del duque d’Épernon, Nanon de Lartigues, fiel a una Ana de Austria y al cardenal Mazarino, y la rubia y valerosa Claire de Cambes, que sostiene la rebelión de los príncipes de Condé con su inteligencia y astucia.

Su espacio, su tiempo

Shohini Ghose

Ediciones Paidós

22 €

Las mujeres físicas y astrónomas de todo el mundo han transformado la ciencia y también la sociedad, pero casi nunca se ha reconocido el decisivo papel que han desempeñado en sus respectivos campos. En Su espacio, su tiempo, la galardonada física cuántica Shohini Ghose reúne las historias de estas excepcionales científicas para celebrar sus contribuciones.

Él/Ella/Elle

Schuyler Bailar

Tendencias

22 €

Él/Ella/Elle aborda cuestiones fundamentales de manera clara y compasiva: desde por qué ser una persona trans no es una elección o por qué los pronombres son importantes, hasta cuestiones más complejas, entre ellas cómo la atención médica en los casos de reafirmación de género puede salvar vidas y por qué permitir que la juventud trans practique deportes es bueno para todos.