Elogi d’una Senyora

«Mamà, on ets?». Aquestes tres paraules constitueixen el punt de partida de «Milady», on l’autora desplega tot un ventall d’emocions al voltant de la pèrdua de sa mare. «La paraula mamà és màgica», ens diu. I és ben cert: les mares són dones, éssers als quals els devem la vida i que ens han transmès comprensió, tendresa, amor incondicional. La novel·la vessa amor pels quatre costats, però no és un relat ensucrat o mel·liflu, sinó que parteix directament de la desesperació inherent al buit -físic, sí, però sobretot emocional- que hom experimenta quan desapareix allò que més estima.

A «Milady» Canyelles ressuscita d’alguna manera Rosa Estapé Horrach, «una d’aquelles dones valentes que dugueren fills al món durant la Guerra Civil». Aquesta descripció ens situa davant una generació de dones que saberen fer front a l’adversitat fent allò que millor sabien fer: estimar per damunt qualsevol circumstància, per dura i complicada que fos. Canyelles sublima la figura de sa mare, és cert, però ho fa a través d’una quotidianitat que ens resulta molt propera i familiar, quasi a tocar de mans.

Hi ha un moment en què, aclaparada per la desesperació, sembla que és a punt d’enviar-ho tot a rodar. Però vet aquí que just en aquest precís moment apareix el record de la casa de Banyalbufar, els detalls que configuraren una existència feliç i al marge de les presses de la civilització. És, al capdavall, l’herència que li ha deixat Milady. No és només una herència material, tanmateix: «Només són coses. Però no es pot comparar la importància d’aquestes coses amb l’esforç d’haver de matinar cada dia per fer el berenar de la nina (...)». Potser ha descobert que ara li pertoca a ella fer de Milady, no debades diuen que els tests s’assemblen a les olles...

