Atlàntida Film Fest, una festa de la intel·ligència

Un home excepcional i un equip modèlic de col·laboradors.

Aquest home, Jaume Ripoll, vaig saber que era un creador, un socialitzador, un eixamplador, un sembrador de cultura el primer dia que el vaig conèixer. I això em va agradar i em va impressionar. Em va despertar un amor fraternal que no s’ha aturat en anys. En una societat tan convulsa, tan carnissera, tan mediocre i tan dura, que Jaume Ripoll dugui endavant un festival com l’Atlàntida és possible mitjançant una mescla d’esdevenir treballador a escarada, de saber dirigir amb ofici, de ser un recercador nat i d’estimar aquest pler tan gran: veure com la gent passa gust d’aquells fruits saborosos que has aconseguit després de treballs i esforços.

Ell ho deia amb paraules ben clares: “L’Atlàntida està consolidat a internet, a la xarxa Filmin, però a Mallorca hem de lluitar per repetir cada any. L’Atlàntida és un rara avis. Quan Filmin va néixer ja ho era, perquè no hi havia cap altra plataforma en línia, i amb l’Atlàntida, el mateix, en parlar d’un festival gratuït, que tracta sobre Europa i arriba a diferents tipus de públic. No és un festival de cinema només per a cinèfils. Decidim obrir-lo i donar-li llum. No tenim miralls. La nostra mescla és difícil i singular, una cosa de bojos: cent pel·lícules, nombrosos convidats, moltes d’incerteses (climàtiques, de baixes, de la reacció del públic, etc.), un festival de franc, a l’estiu, en temporada alta, amb un equip molt petit i amb vuit seus que cal muntar i desmuntar. I no ens centrem a projectar en sales de cinema sinó que traiem les pel·lícules de les sales per portar-les a espais singulars on aquests dialoguen amb la cinta.”

Quan vaig parlar amb ell a deu dies de començar el festival, es trobava dins l’estrès dels darrers moments en què cal que tot funcioni com un rellotge suís. I el preocupava molt una cosa que sé per experiència: el difícil finançament públic. I en Jaume em va dir que allò tan necessari i elemental no es trobava al cent per cent confirmat: “Estam esperant la resolució del Govern balear.” I quan li vaig insistir si era un problema de la quantitat econòmica em va assegurar que no. “Més que un pressupost més gran, volem més certeses i amb més antelació. Crec que un festival, perquè es pugui arrelar, necessita saber que comptarà amb aquest nivell de suport institucional. L’objectiu del festival és que l’any que ve tots ho tinguem més clar, perquè això ens permetrà gastar més energies a innovar, estar tot l’any treballant per cercar noves audiències i dedicar aquests dies al que és veritablement rellevant, que és que tot funcioni bé, i no tramitar una altra convocatòria nova de subvenció, que ens treu molt de temps i energies.” Com el vaig entendre! Un festival que ja és una tradició europea hauria de tenir una quantitat fixa i nominativa del Govern balear! Com vaig ser còmplice d’aquest estar damunt la corda fluixa fins al darrer moment!

Del 19 al 28 de juliol assaborirem l’Atlàntida!

Mirau al web i a les cartelleres on es fan les pel·lícules, les converses amb estrelles, els concerts i els actes culturals. Aconsell comprar les entrades amb antelació perquè no us trobeu que l’aforament és complet. I hi ha tantes de pel·lícules que interessen a tanta de gent! N’anomenaré unes quantes que m’han fet molta de gola per diferents motius. La primera és No Other Land, que conta el conflicte entre Israel i Palestina. Basel Adra, un jove activista palestí, documenta la destrucció d’un enclavament de Cisjordània per part dels soldats israelians quan coneix Yuval, un periodista israelià. Entre ells sorgeix una improbable amistat, esperança en temps de barbàrie. Els dos directors podran venir des d’Israel i Palestina a presentar-la, la qual cosa és quasi un miracle.

Mark Cousins és un dels majors experts en cinema del món. Té un documental de dotze hores, The Story of Film, que és una peça clàssica magnífica. I vindrà a presentar el seu documental A Sudden Glimpse to Deeper Things, protagonitzat per l’extraordinària actriu Tilda Swinton, que malauradament no pot ser-hi. L’obra conta la història d’una pintora britànica de la segona meitat del segle XX, Wilhelmina Barns-Graham, que va viure un viatge epifànic a la glacera Grindelwald, a Suïssa, que canviaria la seva vida per sempre.

Una altra estrena fabulosa és The Balconettes, amb la presència d’una de les directores: Noémie Merlant. En l’estiu més calorós de Marsella, tres amigues que s’estimen molt, però s’assemblen poc, intercanvien likes, mirades i focs amb el veí del balcó de davant. L’embolic està servit, la sang també.

Una altra pel·lícula excepcional és I’m Not Everything I Want to Be, de Klára Tasovská, sobre una fotògrafa, Libuše Jarcovjáková, coneguda com la Nan Goldin txeca, de 82 anys, que vindrà a Mallorca amb la directora. Ella fuig de Txèquia amb la invasió soviètica i fa 50 anys que retrata la sexualitat i l’obertura de l’Est en unes fotografies espectaculars en blanc i negre. Ador el director canadenc Atom Egoyan, del qual podrem veure Seven Veils, en què Amanda Seyfried és una turmentada directora d’òpera que, en posar en escena Salomé, despertarà els traumes del passat causats pel seu mentor. I més i més i més!

Per què serveix l’Atlàntida?

M’ho demanava una lectora curiosa amb tota intenció. I vaig recordar els primers atlàntides, parlant amb en Jaume Ripoll, quan em deia les seves intencions tan senzilles com històriques, que es poden resumir fàcilment. L’Atlàntida serveix per descobrir nous directors de cinema i noves cinematografies; per trobar-se o retrobar-se amb actors i directors i crítics que admires o que no coneixies; per coincidir amb altres creadors i persones de la indústria cinematogràfica per cercar projectes; per poder sentir en viu i en directe estrelles del cinema, de la música i de la cançó; també és un bon lloc per als mitjans de comunicació i els crítics de cinema, perquè és un espai on dialogar, discutir i pensar sobre l’estat del cinema i les pel·lícules. Un festival com l’Atlàntida convida a sentir, a veure, a sedassar, a fer connexions i a pensar i parlar sobre l’art cinematogràfic. Repetesc, Lectores dels mil i un sexes de l’esperit, reservau les entrades, ja!

Suscríbete para seguir leyendo