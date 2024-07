No sempre una imatge val més que mil paraules. De fet, de vegades, les millors imatges, com a la bona poesia, ens arriben precisament gràcies a les paraules. Les imatges que surten de les paraules són personals, pròpies, úniques. A la universitat, el manual de química general era el Babor-Ibarz. No el guard. De tapes marronoses, era relativament compacte. Veig, fullejant llibreries de vell, que fa 24 cm d’alt. Hi ha, emperò, un detall, una imatge del llibre -descrita amb paraules- que no oblidaré mai.

Per fer-nos entendre, als estudiants, com són de petites les molècules, els autors ens proposaven una idea molt potent. Imaginem que ens acostam a la vorera de la mar i agafam un tassó d’aigua, diguem-ne, 250 cm3. Ara, pintam de color vermell totes les molècules que tenim dins el tassó i les retornam a la mar de manera que, com que la Mediterrània està connectada amb tots els oceans del món, les partícules pintades s’escampen per tota l’aigua de la Terra i se separen entre si el màxim possible tant en superfície com en profunditat. La pregunta és: quina quantitat d’aigua hauríem ara de recollir per tenir una molècula marcada?

Si donam per bones les estimacions que diuen que el volum de tota la mar podria rondar els 1.370 milions de quilòmetres cúbics, (alerta, un quilòmetre cúbic conté un bilió europeu de litres), llavors en recollir un litre d’aigua a l’atzar estaríem agafant 24 molècules primigènies. (A l’hora de fer el càlcul he tengut en compte la densitat mitjana de l’aigua oceànica i he descomptat el pes de la sal.) Dit d’una altra manera: si agafam 24 molècules de cada litre de tota, tota la mar de la Terra i les ajuntam, aconseguirem l’escandalosa quantitat d’un quart de litre d’aigua.

Per fer el càlcul, també necessitam saber el pes molecular de l’aigua (18 g/mol) i el número de molècules que tenen aquests 18 grams. És allò que ens ensenyaren com a número d’Avogadro. És a dir, que 18 g d’aigua contenen 6,022 x1023 molècules. Més de mig quatrilió! L’operació matemàtica més senzilla que s’acosta a aquest nombre és, precisament, 24! I no, no és una exclamació sinó allò que en notació científica anomenam factorial: 24x23x22x21x...x3x2x1 = 6,2 x1023 (aproximadament).

