Un poemari encisador

L’escriptora alaronera Carme Bennàssar ha publicat el seu segon poemari sota l’encisador títol Flòbies de cristall.

Marta Pesarrodona recull al pròleg un vers de J. V. Foix que proclama: «m’exalta el nou i m’enamora el vell».

Aquest vers defineix amb exactitud el llibre, en el qual «la contemporaneïtat, allò que pertany a l’època actual, enllaça amb la tradició poètica».

Bennàssar s’apodera de l’estructura clàssica del sonet per crear una poesia ben actual. A més, el llibre editat per Documenta Balear compta amb una portada il·lustrada per l’artista també alaroner Pep Llambias.

Suscríbete para seguir leyendo