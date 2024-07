Los libros con estilo escogidos por 'Bellver en abril', 11 de julio de 2024

Los lagartos divinos

Enrique Juncosa

Galaxia Gutenberg

50 euros

Sundo libro de relatos de Enrique Juncosa. Nos movemos por distintos escenarios. De nuevo aparecen personajes reales del mundo de la cultura: Friedrich Nietzsche alojado en una pensión de mala muerte en Génova; sir Osbert Sitwell enviado como corresponsal a Fiume, la ciudad que declaró independiente Gabriele d’Annunzio; Marina Abramovic en Madrid...

Pere Garau. Biografia d’un barri

M. González i C. Llorente

Ínsula Literària

25 euros

L’objectiu d’aquest llibre és la recuperació de la memòria popular del barri de Pere Garau i la seva zona d’influència, així com del seu important teixit industrial per tal de divulgar-ne no només el seu origen, de la Paloma a Pere Garau, el seu passat, present i preocupació pel seu futur, sinó també per socialitzar-ne el coneixement entre la comunitat qui hi visqué i la qui ara hi viu o hi viurà.

100 pedalades per la història del ciclisme

Rafael Vallbona

Cossetània.

15,20 €

En plena disputa del Tour de Francia, qué mejor lectura que un libro sobre este deporte. Dos siglos después de la invención de la bicicleta, el autor barcelonés y gran amante de las dos ruedas -de los 71 libros que ha escrito, 14 versan sobre el tema- recopila un centenar de historias como la de Marshall Walter Major Taylor, el primer campeón negro, y la de Oreste Ribó, zapatero de ciclistas en la posguerra.

Salvapantallas

Luis Chaves

Los tres editores

16,90 €

Desde un país diminuto, Luis Chaves nos invita a una travesía en la que va dando tumbos: de los escarceos con las drogas a la paternidad como cimiento; de la inmadurez de la juventud a la literatura como experiencia irrenunciable. Una sucesión de todos los pequeños mecanismos que ponen en marcha eso que, a falta de una palabra mejor, llamamos «vida».

Mar en calma y feliz viaje

Bette Howland

Tránsito

23,95 €

Intelectual de un barrio obrero de Chicago y madre soltera, Bette Howland vivió quebrantada por la pobreza. Esta antología reúne nueve relatos y dos nouvelles en los que nos adentramos en una boda judía y conocemos a familiares inhóspitos; presenciamos la brecha entre madres e hijas; visitamos bibliotecas públicas llenas de gente sin hogar y asistimos a un kaddish por la muerte de un amigo querido.

Asesinato con diamantes

S. J. Bennett

Salamandra

22 €

Asesinato con diamantes es la cuarta entrega de esta serie en la que S. J. Bennett ha convertido a la reina de Inglaterra en una miss Marple. En esta ocasión, la acción transcurre en abril de 1957. Isabel II desarrolla una intensa actividad diplomática para situar de nuevo al Reino Unido en el tablero europeo de la posguerra, pero empieza a sospechar que alguien de su entorno intenta torpedear su misión.

Vocación de libertad

Alejandro Pedregosa

Kalandraka

14 €

En este volumen dedicado a Carmen de Burgos, dentro de la colección Biografías de la editorial Kalandraka, Alejandro Pedregosa nos acerca el periplo vital y profesional de una intelectual absoluta: maestra, periodista, escritora, traductora, conferenciante… Una gran mujer que desafió los convencionalismos sociales de su época y cuya obra fue incluida en la lista negra de la censura franquista.