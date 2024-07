En els camps d’agapants

Podria fer excepcionals les emocions comunes? Estic amb les ferides tan esgarrinxades pels esbarzers d’uns mots, un gest i uns ulls que no sé si em castigaven o volien que desaparegués enfora fins i tot dins la memòria. I si els records també fossin una forma de castigar una malifeta de la qual no em sentia gens culpable? Deu ser l’absència alguna cosa lligada amb el sentiment de culpa?

He anat a la pastera dels agapants amb la seva flor blavissa i lilosa i els he acaronat amb molta de cura.

Contra l’absència de la poesia en la societat: batallem, batallem i batallem

Insistesc (no oblidem mai el dret de la insistència), fort i no et moguis, que la poesia ens forneix d’una espècie de memòria perduda de nosaltres mateixos, de la nostra condició de terrícoles, de terrestres, ara que hem entrat en una era novella en què hem d’aprehendre el sistema fràgil i complex pel qual els fenòmens vius modifiquen la terra fins a la seva possible destrucció. I nosaltres, convertits en botxins.

La poesia és una afirmació, literalment i en tots els sentits, de les llibertats humanes. Vivim en el començament d’un «nou ordre mundial» en què les tiranies de tota casta i en tots els llocs del món es multipliquen a les totes com patologies infeccioses, en què les poderoses forces econòmiques imposen amb estratègies perverses els seus mundialitzats esclavatges, en què les 62 guerres, especialment la d’Ucraïna i la d’Israel (un ver genocidi contra Gaza que té més de 38.000 morts de la població civil, especialment nins), amb tota la destrucció, el dolor i la mort que duen, senyoregen arreu arreu, en què els Estats –amb la sacrosanta coartada de la lluita contra el terrorisme– escapcen, retallen, escurcen i arriben a eliminar les llibertats. Per aquí és per on anam quan col·locam la poesia com a sinònim transparent de la llibertat.

Què pinta la poesia en un món que va cap a l’homogeneïtzació dels individus, cap a la castració, l’ablació i la destrucció del cervell humà? Quin paper pot fer la poesia en unes societats que adoren l’ídol d’or i estan travessades per correnties mortíferes, de les quals les plagues dels feminicidis, la violència contra els humans LGTBI+ amb lliures orientacions sexuals, l’oblit dels milions de migrants en condicions difícils o ofegats en els mars són exemples significatius de la injustícia, la desigualtat i el dolor? Aquests interrogants crearan respostes i debats que ens mostraran la vitalitat i la força dels mots dels poetes per encarar-se als problemes més humans i urgents del nostre temps. La poesia i els poetes són llumenerets blaus dins les fosques que són l’aire del mal d’aquests temps. Encendre mots sonors de llums, bengales verbals de salvament, escales de socors per escapar a la desesperació, fer de la poesia lletres dites en veu alta de neó, d’arc voltaic, que il·luminin tants de cors perduts enmig de la foscor com hi ha pertot, és l’objectiu d’un conjunt d’individus, poetes dels mil i un sexes de l’esperit, que fan fruitar les llavors de la paraula.

I per això no hem de renunciat a recitar, a declamar, a cridar i a cantar els nostres versos arreu arreu.

No hem de renunciar a dur la poesia dia a dia en nombroses formes als espais privats i col·lectius de la nostra societat (cases, escoles, bars, instituts, restaurants, universitat, hotels, associacions de tota casta, mercats, jardins, places, carrers, roquissars, cales, muntanyes i boscs, per indicar alguns dels llocs), amb l’ajuda de voluntaris de qualsevol tribu que creguin que la poesia ens pot millorar, ens pot fer més savis, ens pot ajudar a lluitar contra la ignorància i el mal i pot aconseguir fer d’aquesta terra un lloc millor.

No he inventat aquest món, l’he sentit

Montaigne ens deia que aprendre a morir és el que dona el millor sentit a les nostres vides. I vivim en una societat que només vol oblidar que la vida és comptada, que no som eterns i vol creure que el plaer frenètic i eufòric és la gran i única felicitat que cal cercar amb tota casta de substàncies o malifetes. Per això recoman que els lectors no llegeixin aquests enganyadors, i per afegitó avorrits, llibres d’autoajuda que es multipliquen al mercat i vagin als clàssics, que sempre solen dir una veritat que ha superat els segles. Ara, la Fundació Bernat Metge acaba de treure un Plutarc extraordinari: el volum III dels Escrits d’ètica pràctica (Moràlia), amb una excel·lent traducció a càrrec d’Àngel Martín. Amb una lletra amarada de bondat i d’influències de filòsofs tan diversos com Epicur, Zenó, Epictet o Diògenes, aquest moralista ens ofereix un tractat com «La tranquil·litat de l’ànima», on ens diu ben a les clares que l’ànima no es tranquil·litza tota sola, sinó en societat, ajudant-se a si mateixa i ajudant els altres. I quan parla de la memòria, tan desballestada en aquests temps d’ara en què fins i tot els de Vox, en col·laboració amb el PP de les Balears, volen derogar la Llei de la memòria històrica, amb tanta de falta que ens fa, davant el tsunami d’ignorància i de confusió que ens ataca, diu paraules alades: «Els qui no serven en la memòria el passat ni l’evoquen es fan cada dia pendents de l’endemà, per tal com l’any passat, l’abans-d’ahir i l’ahir no són res per a ells ni els han pertangut en absolut.» Paraula de savi. I per arrodonir la feta, us recoman els dos primers volums d’aquesta obra essencial en què hi ha temes tan significants com ara: com el jove ha d’escoltar la poesia; com distingir l’adulador de l’amic i com treure profit dels enemics. Un savi grec, nat a Queronea entre l’any 46 i el 50 dC i mort a Delfos entre el 120 i el 127 dC, que ens deia coses tan senzilles com essencials com ara que per saber parlar cal saber escoltar, i també que la paciència té més poder que la força. Una meravella ben contemporània de moralista!

Protegit per la natura

Tenc una filera de xiprers que em fan de paret, una bignònia florida que s’arremolina amb l’heura al porxo, uns baladres roses i blancs que fan molta de planta, i m’arriben d’enfora les aromes del gessaminer que s’enfila per una antiga torre de molí. La ràdio em diu: El Nou Front Popular (NFP), l’aliança de les esquerres, ha donat la sorpresa a les eleccions legislatives i ha aconseguit convertir-se en la primera força de l’Assemblea Nacional. Destap una botella de xampany De la Vídua que no em pensava que m’ajudàs a brindar a favor de la França d’esquerres i contra la ultradreta. Pos la Marsellesa de la pel·lícula Casablanca al YouTube. I crid amb tota l’ànima: Per molts d’anys!

