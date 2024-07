Rellegir Sarriegui, sempre

D’evocació lowriana, de Malcolm Lowry, naturalment, Cavándose la tumba sobre el volcán és el títol d’un dels 83 textos que conformen aquesta antologia d’articles i assajos breus de Txema Sarriegui (que ha editat Lleonard Muntaner a Objeto Perdido). Sarriegui fou filòsof, crític d’art i periodista els dies del qual van transcórrer entre Palma, Madrid i, com a estudiant universitari, Barcelona. La selecció recull escrits que van del 1982 al 2009, dos anys abans de la seva mort poc després de complir mig segle de vida. Una existència marcada pel compromís intel·lectual i la reflexió rigorosa, inspirada en l’humanisme crític i abocada tant a l’expressió artística i la filosofia com a la ciència, la política, el periodisme o les noves tecnologies. El volum recull les seves cavil·lacions sobre els autòmats, el binomi ètica-ciència, els repunts del feixisme, la musicalitat a la pintura de Paul Klee, el paper de l’Estat a la cultura o la persecució política de periodistes, per citar diversos assumptes que donen idea de les seves inquietuds. Una invitació al coneixement, com a font de contesa i lucidesa, en temps extrems d’apatia i banalitat extremes.

El paràgraf anterior està agafat de la contraportada del volum que convé llegir i pels qui ja coneixíem Sarriegui, rellegir. Un personatge eclèctic, un home tranquil, seré, amic dels amics, bon conversador, pausat però ple de saviesa, mesurador de paraules, enyorat, sempre enyorat.

Vaig tenir ocasió de conèixer el personatge primer a l’adolescència seva (jo com a professor seu) i en la maduresa, ell com a periodista i pensador, jo més com a devorador de lectures periodístiques i més. Sempre el vaig tenir com a un referent del que hauria de ser l’adolescència de fa trenta anys. I ara, amb aquest llibre, torn a pensar amb aquelles coses que ja no tornaran. O sí?

