A Felanitx, el meu poble, han fet cas a un dels personatges il·lustres del segle passat en forma de gran exposició antològica a la Casa de Cultura. Ens referim a Joan Maimó Vadell, pintor, escultor, poeta i home d’idees brillants i avençades.

Des del passat dissabte i fins entrat el mes d’agost, aquesta exposició podrà ser visitada per felanitxers i públic en general. I ja vos dic jo que paga bé la pena l’anada a la vila.

Amb més sigil i entre silencis que no s’entenen, l’Ajuntament de Palma ha honorat a un dels seus personatges destacats i ho ha fet sense gens de rebombori. Ens referim a Josep Massot i Muntaner, a qui se li ha dedicat una placeta, o millor dit, un jardinet municipal, prop del Conservatori. No entenc com, si per coses més insignificants es convoca la premsa i s’anuncien a bombo i plateret, per aquest acte l’Ajuntament no ha dit ni mu. De totes maneres, benhaja el reconeixement. Massot i Muntaner el mereix i més.

Sorprèn veure com dues personalitats significatives són tractades de diferent manera pels seus ajuntaments.

