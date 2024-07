Estimat Elliot Erwitt

Llescava els instants a cada clic.

Acab de descobrir tirant diaris antics que el 29 de novembre de 2023 va morir un dels fotògrafs que més estim del món: Elliott Erwitt. Hereu de la millor escola del blanc i negre (ador el blanc i negre! I la grisalla!), que practicà amb els grans mestres que també m’acompanyen: Herbert List, Irving Penn, Helmut Newton, Richard Avedon. La seva mirada està carregada d’amor i de compassió pels humans i amarada d’humor i de l’absurd de la vida de cada dia. «És simplement una qüestió de sentir les coses i donar-los forma. Només t’has de preocupar per allò que t’envolta i tenir en consideració la humanitat i la comèdia humana». I aquesta comèdia humana la va retratar jugant amb les figures i les perspectives singulars i ens ha deixat un catàleg inacabable d’imatges en què la composició, les línies i l’harmonia són els elements constitutius. Aquesta fou, des de 1953, la seva feina a l’agència Magnum, la qual guarda 600.000 negatius seus. L’emoció i la tendresa es veu quan retrata nins i cans («m’interessa el punt de vista d’un ca» deia), que sempre han estat molt mals de fotografiar, i que ell ens mostra amb tota la seva fragilitat i vulnerabilitat. Jackie Kennedy, el Che Guevara, Alfred Hitchcock, Charles De Gaulle són algunes de les celebrities que ha caçat amb les xarxes fines dels seus retrats i ha aconseguit que tinguin l’aire de ser inadvertits, la qual cosa els dona força i efectisme. Però quan fa voltes a éssers humans que l’enamoren és quan em posa la pell de gallina i em fa sentir calfreds per tot el cervell. I un exemple d’aquesta casta de fotos d’Elliott és el seguiment que va fer de la pel·lícula The Misfits. Era l’any 1960, a Reno (Nevada), al desert. Un film de John Huston amb un guió d’Arthur Miller, amb uns actors extraordinaris, els quals, tots, vivien crisis personals: Marilyn Monroe, Clark Gable, Montgomery Clift, Thelma Ritter i Eli Wallach. Va fer l’ullastre esbrancat i va fotografiar un univers complex ple de passions en moviment, la qual cosa fa que les seves imatges hi ha instants en què sembla que s’enlairen, que volen. I es fiquen dins les profunditats del personatge. Crec que la Marilyn d’Erwitt és l’ésser més prodigiós, més entendridor, més sexual, més desemparat i més commovedor que he vist mai. Marilyn aferrada a Gable com amants i alhora com pare i filla; Marilyn aferrada a Clift com dos amics que es conten desgràcies; Marilyn amb la Ritter com dues amigues que s’empoderen una amb l’altra; Marilyn, dona de Miller i sense Miller; Marilyn tota sola, ben entotsolada, davall uns arbres magres amb un fons de mates de desert. Tota la humanitat d’aquests monstres de la creactivitat que feren The Misfits ha quedat viva per sempre gràcies a Elliott! No t’oblidaré mai, estimat fotògraf: et tenc dins el meu gabinet en un autoretrat en què mires la càmera i et poses el dit índex de la mà dreta dins l’oronell esquerre del nas: deliciós! Ha! Ha ha!

La pell de la literatura.

Tenc dins aquest gabinet on escric un ram de lliris blancs que vaig dur ben tancats i supòs que per mor de la calor han florit tots de cop i deixen l’aire com si tingués una botella de perfum de Rituals de luxe amb trenta bastonets impregnats d’aromes.

Potser aquesta sobredosi d’olor de lliri m’ha trabucat el cap i em fa una llegiguera fragmentària a les totes. Primer de tot m’he enamorat d’una frase de Roland Barthes que m’ha fet molta de pensera: «La littérature est devenue un état difficile, étroit, mortel. Ce ne sont plus ser ornaments que elle defend, c’est sa peau». (‘La literatura ha esdevingut un estat difícil, estret, mortal. Ja no són els seus ornaments, que defensa, és la seva pell.’) I aquest quasi epitafi m’ha fet pensar en una altra visió que tenia Barthes de la fi del segle passat. Pensava que el feixisme, lluny de ser una erupció excepcional, era un malaltia endèmica. Si miram la situació de la ultradreta a ca nostra, que, sense comandar, comanda molt amb el PP, i el resultat de les eleccions legislatives franceses que ens fa veure que l’extrema dreta de Le Pen va de guanyadora, Barthes era un ver profeta.

Rellegesc Llegir petit (Arcàdia) de Blanca Llum Vidal. M’entusiasma que proposi una nova manera de llegir, ben seva i intransferible, en què el detall, la cosa particular i minúscula, el no-res d’un text es converteixi en una explosió que ens eixampli la nostra forma d’entendre el llenguatge que assaborim. I per això na Blanca s’ha cercat un conjunt d’autors que s’avinguin amb aquesta lectura: Víctor Català, Martin Buber, Clarice Lispector, Mercè Rodoreda, Charlotte Delbo i més.

Record que fa poc en una conversa em deia unes paraules que per la seva veritat m’impressionaren: «L’eix central de tota la meva obra és l’amor. No sé escriure sobre res més i tampoc crec que vulgui fer-ho.” I tot d’una vaig pensar que amb aquesta declaració de principis em donava una de les claus per a aquest llegir petit en què llegir esdevé una manera d’estimar.

En el principi fou la relació. Ho diu de diferents maneres i formes. Però en poques paraules seria que llegir és relacionar-se amb els altres, dialogar amb l’altre. El funcionament d’aquest diàleg va contracorrent. Na Blanca ho declara des del bell principi. «Aquell altre diferent, aquell altre separat, aquell altre independent, aquell altre en qui no pretenc dissoldre’m perquè, si ho fes, ens convertiríem en un sol monstre unitari i ja no em quedaria espai per mirar-lo, per voler entendre’l i fins i tot desitjar, per ensumar-lo, per estranyar-me de tan singular com sap ser o de tan especial com sap dir».

Em flipa, m’enamora, em desarma el llenguatge tan lliure, clar, directe i, especialment, polític de bon de veres de na Blanca, que sap escapar-se de totes les possibilitats de ser engolida pel lloc comú, pel tòpic, per l’argot neoliberal.

«La presència dels altres que veuen el que veiem i escolten el que escoltem ens assegura de la realitat del món i de nosaltres mateixos». Una frase de Hannah Arendt podria ser el far material del treball de la Vidal en un moment de tempestes i naufragis.

Aquesta manera seva de llegir, aquest ritme que ens mostra i ens demostra, aquesta forma serena d’enfrontar-se amb els textos, la trob molt creadora, perquè ens trenca les inèrcies, les rutines, les fadors i ens convida a llegir i estimar, a estimar llegint.

Un llibre per degustar a poc a poc, amb la lentitud d’un acte d’amor que no vols que s’acabi mai.

