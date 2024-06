1

Des de fa uns anys, cada 21 de juny, Dia Europeu de la Música, anam a Banyalbufar per, amb uns bons amics del poble de la Serra, gaudir, des d’una de les terrasses més emotives del Mediterrani, d’un bon sopar amb vi de la terra i d’una meravellosa posta de sol.

Any rere any intent veure el raig verd. Mai no ho he aconseguit, enguany tampoc, cosa que sí han fet, entre d’altres, el meu company quinzenal de pàgina, Josep Lluís Pol i alguns dels meus amics banyalbufarins com en Joan Albertí, en Joan Salvà, na Bel Albertí, na Xesca Amorós o na Marga de Can Ferrà.

I, què és el raig verd?, us demanareu. Doncs és un efecte òptic i lumínic que fa que, amb condicions atmosfèriques favorables i especials, es pugui veure un punt verd sobre la imatge del sol, durant la seva posta o sortida i que Juli Verne va definir com “un verd que cap artista no podria obtenir mai amb la seva paleta”. Poesia i ciència donant-se la mà.

Com que hem esmentat el bon vi, direm que el passat 14 de juny es va lliurà el premi del concurs de gloses organitzat pels Glosadors de Mallorca i Jaume de Puntiró. El guanyador fou Pau Riera Descalç.

