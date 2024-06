Narracions i més

Antònia Vicens ens ha dut al plaer de la relectura, hem tornat a les paraules del pròleg que li dedica Maria Aurèlia Campmany; la vida va posar al camí de l’autora dos grans mestres Bernat Vidal i Josep Maria Llompart, el primer va percebre que la nina que li adreçava els seus primers escrits esdevindria escriptora, pel que fa a Josep Maria Llompart, ens diu la Campmany:

«...va saber exercir aquell rar mestratge que consisteix a exigir al deixeble molt més del que ell es creu capaç d’assolir.» pàg. XII

Aquest recull de narracions ve precedit de «Banc de fusta», narracions, «39º a l’ombra», «Material de fulletó», «La festa de tots els morts» i «La santa», novel·les.

Testimonis d’una època, records d’anys anteriors, perfecció i bellesa que ens captiva en la forma i una força extraordinària del contingut, anàlisi d’un moment que el temps ha confirmat, Antònia Vicens té una mirada única, excepcional, imprescindible, datats als anys 1978 i 1979; ens deixa constància d’allò que l’envolta, del dolor amagat dins quatre parets, del desig, de la precarietat, les bregues, la passió, els records, el sexe, ens diu a «Joventut»:

«...la lluita de la Trini per esser tan dona com el seu cos insinuava, tan feliç com abundant la seva riquesa, acostumada a posseir, fins i tot quan donava posseïa, no coneixia altre plaer...» pàg 63

A «Judici»:

«A través de s’homo vaig coneixer la servitud, a través d’es fill s’amor.»

«...fantasiosos somiant un món més just, una riquesa més equilibrada...» pàgs. 50-51

A Antònia Vicens hem de tornar amb la freqüència que es torna als clàssics, per plaer i per necessitat, per felicitar-nos de ser contemporanis d’algú que ha assolit la perfecció des del primer moment.

Des de l’any 2009, tenim el privilegi d’haver conegut la seva poesia, que ha captivat i s’ha situat allà on li correspon immediatament.

Una relectura que no podem deixar de fer i de recomanar.

