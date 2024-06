Bachtèries

1.

Des que vaig llegir les teories que Charles Percy Snow exposà a finals de la dècada de 1950 al llibre «Les dues cultures» (Àtic de llibres), he pensat que tothom és apte per acostar-se tant a les ciències com a les humanitats i que la separació clàssica entre ciències i lletres és una invenció humana. La tesi de Snow és que la separació entre els dos tipus de disciplines és un dels principals inconvenients per a la resolució dels problemes mundials.

2.

Acab de llegir un llibre que confirma la resi anterior, ja que en sí mateix explica des de diferents caires (matemàtics, biològics, culturals, semàntics fins i tot) l’evolució d’una cosa tan abstracta i complexa com és el pensament. Em referesc a «De las bacterias a Bach» (Editorial Pasado & Presente) de Daniel Clement Dennett, un dels grans pensadors de la segona meitat del segle XX i principis del XXI i que ens deixà fa només unes setmanes, el 19 d’abril passat, als 82 anys.

3.

Dennett ens explica, de forma molt original, conceptes ambigus com «meme», però també d’altres més planers com «raonament». Al llarg de les més de quatre-centes pàgines ens toparem amb Darwin, Einstein, Bach, Sòcrates, Gaudí o Descartes, només per citar alguns dels noms que apareixen en el llibre. Un volum, sens dubte, recomanable.

Suscríbete para seguir leyendo