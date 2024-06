El passeig del Born estibat de tresors: de llibres

XLII Fira del llibre de Palma

Som un enamorat de les fires. I la del llibre, la primera de totes. Per això m’emociona, m’encanta i em fa feliç veure la gran sala de passeig de Palma, l’estimat Born, tota plena de casetes carregades de llibres de tota casta i condició amb uns llibreters apassionats que recomanen obres als lectors que toquen, miren, fullegen i compren aquells productes que són aliment saborós de l’esperit.

Sentir l’escriptora Lucia Pietrelli, el 31 de maig de MMXIV, començar amb una declaració d’amor a la llengua catalana em va fer espirejar els ulls. Cal recordar que la Pietrelli va néixer a Itàlia l’any 1984 i que ara s’ha convertit per les seves obres en escriptora catalana. Escoltau-la: “Quan vaig deixar Itàlia, vaig somniar arrelar dins les pàgines dels llibres, i llavors la sorpresa va ser que vaig arrelar dins una llengua, la catalana, la llengua que ara ha de fer-se verda per ser respectada. Les llengües ballen dins els caps i dins els llibres. Sense llengua no hi hauria història, cap història, llavors no hi hauria llibres i no hi hauria vida, així de clar. La mort no és el silenci, mort és abans el peu que trepitja amb intenció el cap d’una llengua que alena.” L’autora de la novel·la Lítica, guanyadora del Premi Lletra d’Or, de Deimos, tota una bella novel·la mítica plena d’imaginació i fervor, i dels poemaris Fúria, Ortigues i La terra i els altres llocs va subratllar la seva relació amb els llibres com a escriptora, lectora i també llibretera i vindicà el lligam entre vida i literatura amb paraules precises: “Llegir és triar un lloc on respirar, córrer, tastar. És la llibertat més gran.” Reconegué un dels seus grans referents, Perejaume, del qual subratllà la relació entre la paraula i la natura: “Escric arbre i les lletres el fan: brots, branquillons de lletra, i amunt.” Indicà algunes de les obres que sempre l’acompanyen com El mar de Blai Bonet, La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, Alícia en el país de les meravelles de Lewis Carroll i una rondalla tan singular com “En Joanet de sa gerra”. M’impressionà quan afirmà amb humor i amor: “Hi ha dos misteris, el naixement i la mort, i tota la resta és, per sort, literatura.” Un pregó engrescador que al final va tenir la banda sonora d’un antic llibreter, escriptor, compositor, músic i cantador tan significant i creactiu com Joan Miquel Oliver. Amb el lema “Menys algoritmes. Més llibreters” va començar una fira del llibre que estic segur que serà memorable.

Recomanacions precipitades

Algunes lectores apassionades m’han tornat a insistir que donàs la meva llista d’obres que m’han fet comprera i que m’ha fet llegiguera. I amb aquesta pressió bona i bella vet aquí els llibres assegurats que us recoman amb algunes minses indicacions i molta de veritat. Baumgartner (Edicions 62), de Paul Auster. La divuitena i darrera novel·la d’un escriptor de soca-rel que ens dona una reflexió sensible i engrescadora sobre el que significa estimar algú amb paraules alades en què els records teixeixen el tapís de l’absència. Commovedora! Postal de Ciutat. Conversant per Palma (El Gall Editor), de Climent Picornell, amb fotografies de Jaume Gual. Picornell es vesteix de flâneur (vagabund modern que al caprici de la curiositat pròpia navega per una ciutat) i ens ofereix una llista de visions, ben seves, de Palma que la majoria de persones no ha vistes mai. Imatges, pensaments, experiències, records, digressions, contarelles, detalls que formen i conformen la vida de Palma. Les fotos de Gual són breus miradors entre la lletra sobre aquest cant a Palma. Entretinguda! Ell i tu i altres relats (El Tall), de Joana Serra de Gayeta. Amb un llenguatge que col·loca les paraules en el seu lloc exacte perquè vibrin amb les rítmiques que ella inventa, els contes són una delícia verbal per llegir a poc a poc. I sobretot rellegir per poder copsar aquest principi de delicadesa que impregna les planes d’una obra que et fa molta de companyia. Unes panoràmiques amarades de malenconia i distinció, veritat i dolcesa. Àgil i estimulant, amb una diversitat de personatges, de temes, de llocs i d’històries, la Serra de Gayeta caça l’atenció del lector i el fa somniar. Entendridor! Armand Obiols, d’una fredor que crema (Empúries), de Quim Torra. Aquest Obiols, intel·lectual, de nom de pila Joan Prat, sempre ha estat una figura boirosa, enigmàtica i plena d’interrogants. Membre de la rebel i provocadora Colla de Sabadell, va ser crític literari duríssim, polític abrandat, catalanista ferm, i amant, company i mentor de Mercè Rodoreda (que li va dedicar La plaça del Diamant). Quim Torra hi ha esmerçat molts d’anys d’estudi gràcies als quals ens ofereix un retrat molt complet d’un Obiols ple de clarobscurs, savieses amagades, zones grisoses i amb una gran independència personal. Apassionant! Curar la piel. Ensayo en torno al tatuaje (Anagrama), de Nadal Suau. Aquest 51 Premi Anagrama d’Assaig és un mirador singular sobre el tatuatge, aquelles pintades sobre la pell que duien presidiaris, mariners o friquis i que ara s’han universalitzat en tota la societat. Nadal Suau ho diu ben clar: “Tatuar-se és una festa. Per a nosaltres que ens marcam és la major festa imaginable, una mescla de vot solemne i de polissonada infantil.” Aquí trobam la història i l’evolució dels tatuatges, la seva presència en novel·les i films, les seves significacions, els artistes tatuadors del cos com a llenç i com a cartografia. Un llibre que ens parla de l’existència, de les seves emocions i sentiments, i de la vida lenta que podria ser una de les nostres fites. Clarificador! Branquillons (Edicions 96), de Francesc Parcerises. Un llibre de poesia que m’enamora perquè sembla que l’autor et diu els poemes a cau d’orella amb totes les entonacions i les ressonàncies dels versos que t’acaronen els pensaments. Tots els temes són humils, domèstics i banyats d’una noblesa humana que converteix les síl·labes en declaracions d’amor a la vida. Un poema d’amor que el poeta no sap com fer, una aigüera on el poeta esbandeix els plats i els oblits, una col·lecció de pots damunt la taula plens de clips, gomes, bolis, llapis que et poden ajudar a reconstruir una vida, un cant d’amor al tacte, l’únic sentit que va de dins a fora. Fragilíssim! Anau a la XLII Fira del Llibre de Palma. Comprau llibres. Llegiu, una forma de felicitat! I no oblideu que “Llegir fa tornar guapos!

Suscríbete para seguir leyendo