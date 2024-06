Més enllà del càlcul

John Allen Paulos és professor i escriptor. Professor de matemàtiques i escriptor de temes relacionats amb la seva disciplina.

L’editorial Tusquests ha editat, en castellà, bona part de l’obra d’aquest prolífic divulgador. Per tant podeu trobar fàcilment els seus texots a les llibreries. Textos, gairebé sempre recomanables i que ens fan veure la ciència amb altres ulls.

En aquest que comentam, El hombre anumérico, elucubra sobre els problemes de la societat actual per entendre les matemàtiques en el context de la vida diària. A partir d’exemples i casos reals, explica com el comú dels ciutadans tendeix a malinterpretar allò que veu i sent. Insisteix en la importància del coneixement de les matemàtiques i realitza diverses crítiques i propostes per millorar aquesta entesa. També ataca amb ferocitat la pseudociència i les seves conseqüències al públic en general.

El concepte anumerisme, fa referència a la incapacitat de comprendre conceptes matemàtics aplicats a la vida real i, en un sentit ampli, la incapacitat d’entendre el món de manera científica i racional.

El llibre està tractat d’una forma molt amena, amb força humor i d’una forma molt propera al lector, gràcies a molts exemples de casos reals.

Paulos analitza la societat del seu país, els Estats Units, tot i que les idees fonamentals són àmpliament extrapolables a totes les societats del món desenvolupat. n

