'Jaguar', un viatger il·lustrat

Allan Quatermain trobà les mines de Salomó perquè tenia un mapa, el professor Lidenbrock arribà al centre de la Terra gràcies a un text escrit amb runes, el professor Challenger visità un món perdut perquè disposà d’un quadern de notes que en senyalava la ubicació. En la novel.la de Gabriel Janer, Jaguar. On els adverbis es moren de por, Joaquim compta amb la Relació del viatge de la meva esposa Elisabet de Hoyos pel riu Amazones. Elisabet de Hoyos la dictà al seu marit Michel Renard. Michel, viatger il·lustrat, havia desaparegut en la selva amazònica. Ella, per amor, enèrgica, el cercà durant anys. Són els avis de Joaquim.

Jaguar. On els adverbis es moren de por és la crònica que escriu Joaquim mentre que va a les terres del Jaguar, lloc remot en les voreres de l’Amazones, on l’àvia va conviure un temps amb els korubo, “ètnia aïllada de la resta del món” (20) amb una llengua que “no la parla cap altre poble” (23). Una llengua que no usa adverbis: “No és el mateix estimar, que estimar amb lentitud, de pressa, poc, encara... Si un home diu que té fam, ha fet una afirmació inqüestionable. Si ens diu que ara té fam, que solament té fam, que, almenys, té fam, que sempre té fam, l’enunciat es remou de manera violenta” (86). Les digressions de Janer sobre el llenguatge i els mites dels korubo enriqueixen el relat. Inquieten.

Però, a l’Amazones s’explota l’entorn: esclaus, or i minerals, fusta, productes diversos que les grans hisendes agrícoles obtenen d’un sòl que s’empobreix ràpidament quan és despullat de la vegetació natural. “Només hem trobat desolació i cendra”, escriurà Joaquim (133). Els korubo, que estimen la selva, tenen enemics implacables.

Com el seu avi, astrònom, Joaquim és un il·lustrat: som a 1837. Vol fer els camins i navegacions fluvials de l’àvia. Surt de Cadis, travessa l’Atlàntic, entra per l’Amazones cap a les secretes terres del Jaguar. Pensa trobar-hi els korubo. Viatja amb el dibuixant Jordi, i amb Ferran, que ha llegit en la Relació que els korubo “entenen allò que es diuen els ocells, el que canten les aigües dels rius, els crits de les bèsties, els murmuris de les fulles dels arbres” (26). És elegant i treballada, l’escriptura de Janer.

Coneixerem el Negro Sebastiâo, mariner de Cap Verd, el capità Carson Jenkins, enamorat d’un jaguar negre que torna dona en nits de lluna plena, Santoyo i Vicente, fills de dofins amazònics, Fortunio, patró de la barcassa amb la que recorren el riu, el xaman korubo Inimano qui, com tots els xamans, sap “mantenir l’equilibri fràgil entre la comunitat animal i la comunitat humana” (82). Tots conten històries. Janer construeix un relat amb relats.

Penetram en la selva: lloros, moscarts, papallones, flors, arbres, lianes, anguiles elèctriques, serps caníbals, caimans, jaguars... Poc a poc la selva ens engoleix. En ella tots som, tot és, part d’alguna cosa més gran, de significació insondable. Dictà, Elisabet: “Entràrem pels boscos vermells dels korubo. Són uns boscos sagrats” (21). n

Suscríbete para seguir leyendo