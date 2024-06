Guardó merescut

1

Miquel Bennàssar és un organista que a més de demostrar amb fets que aquí tenim uns tresors sonors que són l’enveja de tota Europa no perd ocasió de demanar més atenció a aquestes joies que omplen bona part de les esglésies de Mallorca. Està en contra de les restauracions dels orgues fetes sense control. Són paraules seves: «A Mallorca s’han fet vertaderes barbaritats pel que a la restauració d’orgues fa referència». I com a veu respectada, hauria de ser escoltat. No parla per parlar, de fet no és home de grans discursos, més bé de poques paraules.

Miquel Bennàssar ha estat guardonat pel club Rotary de Palma, pel seu interès en difondre la música escrita per al seu instrument. La de Bach o Buxtehude i també la nostra, la feta més a prop.

Gràcies Miquel per fer que cada dissabte tinguem l’oportunitat d’escoltar una estona de bona música a Alaró, dins aquest cicle emblemàtic que porta per nom «Els matins de l’orgue». Gràcies i Enhorabona. n

