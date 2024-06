George Mallory i Robert Graves. Les deesses i els mites

«Vam caminar diligentment i àmplia / al llarg de les muntanyes vora la mar, / gaudint no l’ara, sinó el sempre / no el jo, sinó els nosaltres, / i ens enfrontàrem a la turbulència de les nits i els dies / de la qual cap amant honest no es desvia, / per àrdua que sigui l’adversitat». (Robert Graves, El Crestall Rost. Poemes de Muntanya. Nova Editorial Moll. 2023)

George Mallory és un nom que ressona a les parets de les muntanyes com un eco en un gegant buit. Nascut el 1886 a Mobberley, Anglaterra, Mallory és una figura emblemàtica en el món de l’alpinisme, sent un dels pioners que va desafiar el cim més alt de la terra, l’Everest, on va desaparèixer ara fa cent anys. Des de la seva joventut, Mallory va mostrar una atracció innata per les altures. Amb els seus ulls plens de fascinació pels cims inexplorats, va abraçar l’alpinisme amb una passió ardent, primer al País de Gal·les, després als Alps, i finalment a l’Himàlaia.

La seva determinació va ser l’essència mateixa de l’esperit masculí de l’alpinista de l’Imperi Britànic: perseverança, coratge i un anhel insaciable per a conquerir les muntanyes més difícils i inaccessibles del món. Mallory no només buscava la glòria per un Imperi Britànic desgastat per la Gran Guerra, sinó també el desconegut, l’inabastable, l’extrem on els déus de la natura semblaven desafiar la mateixa existència humana. L’antropòleg Wade Davies al llibre En el silencio (Pre-textos, 2017) assenyala: «en les muntanyes glaçades havia trobat el mitjà perfecte per l’expressió del seu ésser físic i espiritual».

Va ser a l’elitista escola Charterhouse, on era professor de llengua anglesa, quan la llavor de la seva passió per l’alpinisme va ser cultivada. Aquí, Mallory trobà un alumne avorrit per la rígida educació anglesa i encisat per la poesia: Robert Graves. La seva relació com a professor i alumne no només va ser una de mentoria i aprenentatge en el món de la literatura, sinó també una d’amistat profunda i camaraderia que forjaren a les parets de les muntanyes del País de Gal·les on anaven a escalar junts. Decidiren que el muntanyisme i la poesia eren la perfecta escapada d’un sistema educatiu estèril. El mateix Graves recorda aquells dies a Adeú a tot aixó (Edicions de la ela geminada, 2018; traduït ara al castellà com Adiós a todo aquello, Alianza Editorial, 2024): «A en George [Mallory] se’l considera encara un dels dos o tres millors alpinistes de la història. Ningú no s’esperava que sobrevisqués a la seva primera temporada espectacular als Alps. Després d’allò no va perdre mai la seva audàcia gairebé temerària; tanmateix, sabia tot el que es podia arribar a saber sobre les tècniques de muntanyisme. Sempre em vaig sentir molt segur quan ell era a la corda». Mallory acabà sent el padrí de noces de Robert Graves i Nancy Nicholson.

Va ser en l’encontre muntanyenc on es forjaren en el professor i l’alumne dos itineraris intensíssims a l’hora que oposats entorn una idea: la deessa. La deessa per Mallory era material i tangible, com ara la muntanya mare, l’Everest, coneguda com a Chomolungma en tibetà i que vol dir “Deessa mare del món” o Sagarmatha en nepalès, “Deessa del cel”. Aquesta deessa era allà per a ser conquerida per l’home modern amb tota mena de campanyes de caràcter militar i ajudat per les noves tecnologies. La Natura al servei i sota el control de l’home. La conquesta d’aquesta deessa (oficialment culminada per Norgay i Hillary dècades més tard) ha donat pas a una tradició obsessiva de conquerir muntanyes sagrades arreu del món per donar-les un nom occidental i posseir-les dins un imaginari de conquesta i rivalitat. Avui dia això es tradueix en la competició comercial i massificada per escalar com més muntanyes i més aviat millor, sigui al preu que sigui.

La idea de deessa que es forjà en Graves és tangencialment oposada a la que va batiar en Mallory. La deessa, vers la qual va escriure a La Diosa Blanca (Alianza Editorial, 2014) és una Deessa Suprema que habità a Europa i Orient Pròxim on existien cultures matriarcals que l’adoraven en una cosmogonia natural regida per lleis cícliques de la lluna. Aquestes cultures, diu Graves, van ser eliminades per la irrupció del patriarcat fill de la raó tecnològica que va arrabassar a les dones la seva autoritat, i va reconstruir mites i rituals per a ocultar el passat. La conquesta patriarcal va arribar a la resta d’Europa occidental al voltant del 400 a. de C. La Deessa Blanca de Graves no és altre que la Natura, amb els seus cicles de vida, creixement i mort a la qual els poetes ancestrals dedicaven la seva poesia. Aquesta deessa visqué a les muntanyes i tenia diferents noms: Àrtemis, Diana, Hècate, Ninhursag o Parvati. L’home vivia per a venerar-la i respectar-la.

Avui, el nom de George Mallory continua brillant com una estrella en el firmament de l’alpinisme. La seva passió, coratge i determinació continuen inspirant a alpinistes de tot el món a desafiar les seves pròpies limitacions i a perseguir els seus somnis més impossibles. Mallory desaparegué ara fa cent anys amb el seu company de cordada Irvine, entre les boires de l’aresta final de l’Everest, per a no tornar mai més al món dels vius. Arribaren al cim? No ho sabem. Però m’agrada pensar que, a poques passes de guanyar la glòria del cim, Mallory recordà a la fi la lliçó del seu deixeble Graves. Les muntanyes no són allà per a conquerir-les, sinó més bé per a conquerir-nos. n

