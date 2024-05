Una reedició imprescindible

Jo tenia vint-i-dos anys quan Antoni Vidal Ferrando publicà “Les llunes i els calàpets”. Era el 1994 i aleshores no sabia que necessitava aquesta novel·la com el pa; no sabia que a dins meu hi havia una fam de paraules i un anhel d’històries, les que m’havien d’haver ensenyat, les que m’haurien d’haver explicat. No sabia tampoc que aquesta novel·la contenia un tresor sense preu, i que l’autor ens la regalava en un acte de generositat impagable.

Em vaig torbar anys a llegir-la; aleshores era un lector a la deriva, poc disciplinat, més avesat a la comoditat del cinema i el seu llenguatge d’imatges, poc disposat a la concentració que les grans obres literàries demanen i mereixen. La novel·la va esperar amb paciència que jo anàs madurant; els estels refulgents de la coberta de l’editorial Moll m’aclucaven l’ullet des del prestatge on l’havia col·locada. Quan em va arribar el moment de llegir-la, vaig experimentar una sensació única, com si la novel·la hagués estat escrita exclusivament per a mi, alhora que no podia deixar de pensar que em trobava davant d’una obra universal, per a totes les ànimes lectores d’aquesta illa i d’aquest món.

Les darreres setmanes, en motiu de la reedició commemorativa que ha fet Nova Editorial Moll pel 30è aniversari, l’he tornada a llegir, em sembla que per tercera o quarta vegada. L’experiència ha tornat a ser única; sol passar amb la gran literatura, que mai no esgota els estímuls i els atractius que pot oferir al lector, que sempre ens permet viure entre les seves pàgines com qui habita un refugi estètic i moral.

Podria acabar-la i tornar-la a començar contínuament, i cada vegada hi faria nous descobriments; per ventura és la novel·la que em descobreix a mi, que m’acarona. Per això em deman per quin motiu he plorat, aquesta vegada, en llegir l’inici del llibre: Cada any torn amb les roses blanques per a ells dos. Com és que m’ha corprès tant la primera frase aparentment innòcua? I per què em veig reflectit en aquest narrador que porta flors als seus avis, en una visita al cementeri per Tots Sants?

No puc deixar de llegir aquesta frase inicial una vegada i una altra. Les paraules que la conformen s’aturen a la gargamella com pinyols de cirera que no em puc empassar ni tampoc escopir. Assaboreixo llavors el regust dolç i àcid d’una polpa que m’ha entrat pels ulls, que tendré sempre a la boca, que es fa meva i de tothom:

Cada any torn amb les roses blanques per a ells dos…

Com es pot expressar tant amb tan poques paraules i encertar de ple? Com es pot endevinar que el millor principi per parlar dels que ens han precedit és aquest: recordar que tots tornam, o tornarem, amb les flors al mateix lloc, siguin roses, siguin lliris o gladiols.

I és que tots tornam al que ens ha precedit, un moment o l’altre de la nostra vida; tots hi hem de passar comptes, i bé que ens convé fer de baula entre el que ens va configurar abans de néixer i allò que, com a mortals missatgers del temps, entregarem als que ens succeiran.

Vidal Ferrando va complir ja fa trenta anys amb el seu deure, amb la seva missió, i ho va fer en una sola novel·la, tot i que després en vendrien d’altres per afegir flors a les flors, per ampliar el camp cromàtic, les aromes i textures del passat, la mirada que hi projecta; per viatjar en el temps i arribar a la seva pròpia infantesa i més enllà.

Ell ho sap. Tot inici esdevé abans de nosaltres. Som també el resultat de les decisions i circumstàncies dels que ens precediren, dels que també dugueren roses blanques als seus avis, dels que potser no varen poder escriure però servaren els records per a nosaltres.

Diu el narrador d’aquesta història: L’àvia em creà acuradament el mite que duc a l’esquena i a la cavil·lança com una segona pell, com una presència… Llavors el mite està servit per als lectors, i l’autor de Santanyí, no cal que ho digui, l’explica amb un estil magistral, que combina la saviesa popular i la lírica com només ho saben fer els grans mestres. La mà dreta de Vidal Ferrando s’endinsa a la terra dels sementers d’Almandaia i a les aigües més pregones de la nostra mar, mentre que l’esquerra s’alça cap al cel, cap a allò més elevat i sublim. Perquè així és com allò concret i proper, el nostre redol de terra i de mar, esdevé universal. Són les paraules de l’autor, la seva manera d’enfilar-les, de combinar colors, imatges, textures i totes les qualitats dels records el que converteixen en un clàssic aquest llibre.

No em queda altra cosa per dir més que convidar-vos a llegir o a rellegir aquesta novel·la fascinant, a fer de baula vosaltres també i apropar-la als joves, a endinsar-vos en les històries de la nissaga dels Bramona, d’en Jaume Engruna, de la comare Galerina i els seus auguris, del cuiner Bassola i na Bel Matancera, del patró Deume, en Saborino, en Pistoner i tots els tripulants de la Silverware. A recórrer acompanyats pel millor guia les petites històries i els esdeveniments essencials de les primeres dècades del segle passat; a conèixer el món del contraban i la supervivència, les plagues i les supersticions, les revenges i la solidaritat, les misèries i els herois. A descobrir un món real i alhora mitificat, humaníssim però cruel, construït a base de records i, sobretot, de memòria. Perquè el meu univers és de memòria, va escriure l’autor, de terra humida, d’aigua salada, d’un paner de codonyes, d’una bresca de mel, d’un feix de llenya, de sortir a les llampugues, d’aixecar-te amb els galls per anar a fer puu, d’escoltar el vent a la xemeneia, des de dins el llit…

Per això, feu memòria també vosaltres, feu-vos bé: llegiu Antoni Vidal Ferrando.

