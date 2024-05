Necessitam els clàssics

Accedim als articles publicats des de setembre del 2014 a l’agost del 2015 al suplement setmanal del Corriere della sera «Sette».

Per sobre de tot, entenem que la lectura ens porta a constatar, una vegada més, la necessitat de comptar amb els clàssics per fer front a la quotidianitat, clàssics recomanats per un professor conscient de la responsabilitat i repercussió que la seva tasca pot tenir a la vida dels alumnes que la vida va posant al seu camí, clàssics que ajuden a viure, a interpretar la realitat. Gràcies a aquest recull d’aportacions a la premsa els lectors hem aprofundit en lectures conegudes i hem anotat d’altres que hem rebut una recomanació de confiança.

«Els clàssics a l’escola, l’art de viure», és del tot coherent que la llibertat a que ens porta la «convivència» amb els autors, els nostres fidels «amics absents», ens fa forts i ens porta a una visió més objectiva, això s’ha d’aprendre a l’escola, l’autor cita a George Steiner: «l’ensenyança de mala qualitat és, gairebé literalment, un assassinat.»

Actualment, fa esgarrifar que els governs donen prioritat a la despesa en tecnologia per sobre de la despesa en formació del professorat i en fer que les condicions de treball siguin les òptimes per garantir la comunicació «docent-deixeble» per il·lustrar aquesta idea, tenim cita a Louis Germain el mestre que va fer possible que Albert Camus, a onze anys, es pogués continuar formant gràcies a una beca; trenta-tres anys després, quan va rebre el Premi Nobel, va tenir la necessitat de fer-li saber al seu professor en una carta plena de gratitud que el docent va respondre amb emoció i tendresa.

Un llibre que no podem deixar de tenir a l’abast, una veu que ens ajuda a triar i aprofundir en les nostres lectures.

Ordine ens va deixar el passat juny als seixanta-cinc anys, ha deixat una obra del tot imprescindible, no podem deixar de manifestar la més profunda admiració i gratitud.

Suscríbete para seguir leyendo