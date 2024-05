Som a la seu d’aquest Diari. Entregat l’article anterior, aprofit per tornar passejant. Record que un dia, a l’escola, ens feien propaganda d’uns cursos de memòria. El ponent va demostrar que si cada alumne deia un substantiu a l’atzar ell seria capaç de repetir-los tots per ordre. El secret consistia a establir relacions fàcils de recordar entre cada cita. Així que decidesc parar l’orella a qualsevol nom o topònim que senti per mirar de recordar-los tots, per ordre, fins a vint-i-quatre.

I sent Kristian Krekovic (1). Som al costat del parc que duu el nom d’aquest pintor establert a Mallorca als anys 60. Mèxic (2) és fàcil de relacionar perquè aquell pintava temes precolombins i amerindis. El que ja no sé és quines de les obres del canari Pérez Galdós (3) estotgen les prestatgeries de la biblioteca nacional mexicana. Potser si hagués nascut quaranta anys més tard i, en comptes d’haver-ho fet a les illes atlàntiques ho hagués fet a les mediterrànies, el seu realisme hauria estat modernisme poètic com en el cas de Gabriel Alomar i Vilallonga (4).

El poeta i assagista mallorquí no es pogué dirigir mai al Gran i General Consell (5) que Felip V havia abolit més de cent anys abans, emparant-se en el Decret de Nova Planta. Aquella institució de govern havia estat creada vint anys després que les tropes del rei En Jaume entrassin a la Madina Mayurqa el 31 de desembre (6) de 1229, després de la derrota d’Abu-Yahya (7), el darrer valí musulmà almohade de les Illes.

El Regne de Mallorca tengué des de llavors una agitada successió de reis i cases reials i és així que no hem de confondre Alfons II el Magnànim (8), de la casa dels Trastàmara, amb l’anfós que protagonitzà el setge al castell d’Alaró i que acabà en torrada. Tal vegada, si l’haguessin enterrat a Mallorca segles després, l’escultor mallorquí Miquel Arcas Pons (9) li hauria fet un mausoleu modernista a Valldemossa (10), tot i que en aquest poble de muntanya no hi ha, que jo sàpiga, cap centre escolar de Sant Vicenç de Paül (11). Quan aquest nasqué, ja feia quasi cent anys que havia mort Agnès de Pacs (12), gran impulsora del lul·lisme a Mallorca. I és així que només he arribat a la meitat de cites quan l’altaveu de la línia 24 de l’EMT m’avisa que hem arribat al final del trajecte.

