Tres films personals escrits

Primer film: el territori

Aquella maquinota tan grossa i tan negra com un drac de les rondalles que esbufegava tirant vapors blanquíssims, amb els vagons de fusta plens de finestrelles de vidre, del tren de vapor de Palma a Santa Maria del Camí va ser el primer mitjà de locomoció amb el qual vaig travessar les terres de Marratxí. Des de ben petit m’agradava mirar, escoltar i xerrar. I em record damunt els braços de mumare aferrat al vidre veient passar les darreres cases de Ciutat i entrar als camps que duraven només una estona i s’aturaven cop en sec a l’estació des Pont d’Inca. La xemeneia de l’Agrícola, tan alta i tan prima, m’embadalia, i després ja volia que em deixassin obrir el vidre per poder treure el cap. Mumare deia que recordàs que m’entraria als ulls aquella carbonissa que em feia plorar, emperò com que era molt aviciat aconseguia convèncer-la amb la promesa que tindria els ulls mig aclucats. I m’entusiasmava travessar ametllerars, garroverars i camps sembrats de blat i, sobretot, mirar la serra de Tramuntana, aquella escenografia gegantina on col·locava totes les batalles, els gegants, els reis i les aventures exòtiques i llunyanes. Sempre m’entrava una busca de carbó dins un ull. I me’l fregava a les totes fins que mumare em duia al lloc comú i amb un poc d’aigua em tornava la vista. I aquí li demanava per quedar una estona amb ella al replà que hi havia a la sortida del vagó. Perquè després de l’aturada a l’estació des Figueral vindria aquella possessió que era un immens castell encantat: Son Sureda. No podré oblidar mentre visqui el perfum i les fileres blau liloses dels espígols florits que omplien tot el panorama del camp infinit amb la possessió amb un torratxa de rondalla al fons. Puc dir que per la porta de la postal dels espígols de Sonsuredalàndia vaig entrar al país de l’amor i el gust dels paisatges.

Segon film: hollywood, els avions i sant marçal al fons

Per què record la camiona de Palma a Santa Maria del Camí quan ja era més gran? En aquell temps m’entusiasmaven el cinema i la literatura. I quan travessava el pont del torrent Gros sabia que trobaria dues màquines de somniar: a mà esquerra, precedida per una olor de garroví dolcíssima, veia una mala fi de metres de paret emblanquinada i, com per sorpresa, em trobava de morros amb l’alta, blanca i grandiosa entrada de l’Agrícola. Aquella monumental entrada era germana bessona de la que havia vist al Fotogramas dels estudis de la Metro-Goldwyn-Mayer. Em treia els ulls imaginant que, si allò eren uns estudis de cinema de veres, podria veure Greta Garbo, Errol Flynn, Bette Davis, Erich von Stroheim, Billy Wilder o Marlene Dietrich que entrarien o sortirien d’un plató. Encara estava penjat amb aquests ensomnis quan a la dreta apareixien la torre de control de l’aeroport de Son Bonet, les llarguíssimes pistes, els hangars, les mànegues com barretines per mirar d’on venia el vent i aquelles màquines voladores amb ales i hèlixs, els Bristol 170 em deia mon pare, i jo no entenia que si eren de ferro poguessin anar pel cel i ser com els ocells. Encara mirava cap al cel per veure si en baixava algun, d’aquells ocellassos, quan descobria damunt els pins una torre quadrada com de monestir i un poc més enllà dos campanars com d’una església i tot de casetes penjades entre pins i alzines en una serralada de turons damunt la plana dels camps. Mon pare m’explicava que la primera torre era de la possessió de Son Verí, que les altres dues eren de l’església de Sant Marçal i que aquelles cases pertanyien als poblets de sa Cabaneta i Pòrtol, que formaven part del municipi de Marratxí. Conjugant la meva curiositat i l’ensenyament de mon pare, vaig saber que els padrins de Santa Maria eren bons veïnats del poble de Marratxí, amb el qual tenien moltes de relacions.

Tercer film: anar a fer fideus i comprar olles amb el padrí Biel de son Bieló

Allò eren unes de les aventures més al·lucinants i apassionants de la meva infantesa. Primer de tot el padrí m’ensenyava a enganxar en Ros, un cavallet de crinera vermella, al cabriol. Mentrestant un missatge o mon pare o l’oncle enganxava un mul al carro. L’expedició començava quan sortíem del corral de cal padrí de Santa Maria del Camí, que es trobava a l’ombra d’aquell campanar de l’església parroquial de rajoletes blaves, i deixant darrere les voltes daurades de l’Ajuntament i la plaça Major, partíem tira-tira cap a Pòrtol. Aquell camí polsós i amb parets seques a cada costat, el coneixia bé perquè hi havia anat molts de pics: primer trobàvem el cementiri a mà esquerra (mumare sempre em feia resar un parenostre pels mortets, però amb el padrí no importava), i després d’una petita recta, ja hi havia l’entrada de la possessió de Son Bieló (aquestes quarterades de bladars, vinyes, figuerals, ametllerars i albercocars, amb una caseta d’un pis al mig i els sestadors, foren la meva primera universitat per aprendre l’antropologia cultural del batre, de la verema, del collir ametlles, figues i albercocs, d’escoltar els missatges, etc.). El padrí mirava cap als seus camps i passàvem de llarg, després vorejàvem la paret d’esquena d’ase amb parament verd de Son Collet (sempre quedava embambat amb la torreta d’aquell casal sobresortint del mur que tenia aires de llegenda), deixàvem a l’esquerra el camí de Can Moranta, vorejàvem el jardí de Can Vic, i a poc a poc trobàvem les primeres cases portolanes. El padrí em mostrava aquella ferida vermella del clot del fang (amb l’encisadora terra de call vermell per fer terrissa), i pujant aquella costa arribàvem a la plaça del poble. En una casa, cas Fideuer, devora l’església de la Mare de Déu del Carme (malauradament esbucada), el missatge baixava els sacs de farina. Record entre boires una màquina que amollava aquells fils llargs de pasta que després posaven a eixugar i que eren els fideus que tant m’agradaven. Tornàvem a pujar al cabriolet i fent un parell de volteres ens trobàvem en una olleria que em sembla que es deia Can Serra. Em ballen pel cap totes les coses que veia en aquelles visites en què el padrí comprava olles, greixoneres, cossiols, plats i gerres: l’era de batre la terra i porgar-la, l’obrador, l’eixugador, les piques, el molí de sang, el torn o roda, el forn. Contemplava el prodigi artesà de la transformació d’aquella terra en fang roig; del fang roig pastat dins la pica, en una massa que aquelles mans gruixudes de l’oller posaven damunt el torn, que feia voltes amb el seu joc de peu i del qual, com si fos una aparició, sortia l’olla primigènia, nova de trinca. Tot això ho tenc estotjat com una techné, una conceptualització de l’ofici, de la creativitat de l’ofici. I el que ja em feia trabucar el cap era veure com una madoneta vella, tota vestida de negre, amb un mocador de granet i ben arromangada, agafava el fang i en un tres i no res feia un dimoni cucarell, un bou amb unes grans banyes, una dona amb una canastra de rosetes, un home amb un gaiato i un ca. I a totes les figures hi afegia a la part de la peanya un xiulet. I després les emblanquinava i les pintava amb pinzellades volanderes verdes i vermelles. Així vaig descobrir els siurells i me’n vaig enamorar. Els siurells m’han acompanyat sempre arreu del món com a fetitxe, com a jugueta, com a souvenir, com petites peces íntimes portadores de bellesa i felicitat. I cap al tard, també tira-tira, tornàvem cap a Santa Maria del Camí, i jo, malgrat que el padrí em renyàs, no m’aturava de xiular.

