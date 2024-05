Un passeig per la idiosincràsia del Pla de Mallorca és el que ofereix «Els temps de les magranes» de Caterina Karmany.

Una novel·la entretinguda i enganxosa que et fa partícip de les dinàmiques tradicionals i actuals d’un dels pobles del centre de l’illa. A través de dues històries, emmarcades en dues èpoques històriques diferents, la postguerra i l’actualitat, anam coneixent la vida particular de cada un dels personatges. Així com també, ens dota de context a moltes dinàmiques populars que defineixen la societat mallorquina i molt especialment les dones d’aquesta cultura nostrada.

La joventut viscuda per la padrina, contrasta amb l’adultesa i la vida de na Margot, la seva única neta. Gràcies al testimoni d’aquestes dues protagonistes, així com també de la resta de dones que les envolten, Karmany il·lustra les injustícies actuals i passades que s’han comès contra la meitat de la població. Malgrat els moments de repressió i penúria, preval la fortalesa i la sororitat que acompanyarà a les dues protagonistes, que són capaces que no defallir davant la dura vara del masclisme o el feixisme.

“El temps de les magranes” és una convidada a posar en valor els vincles i les tradicions que ens envolten, així com de mantenir la crítica i la lluita davant les situacions de desigualtat que encara prevalen.

Un relat dinàmic i addictiu, que et submergeix del primer capítol fins a la darrera pàgina. L’autora, amb aquest debut, ens obre les portes, com el seu propi municipi té per eslògan, de les tradicions i les dinàmiques més profundes de la nostra terra.

Suscríbete para seguir leyendo