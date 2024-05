Poesia que embolcalla

El passat Sant Jordi m’he regalat poesia. Traguem-nos del damunt el mite, la idea errònia que la poesia és difícil d’entendre. El poeta Joan Margarit deia que la poesia no és més que concisió i exactitud i això és el que té el poemari que us proposo, el qual no us deixarà indiferents. Els poemes que el conformen vessen senzillesa i al mateix temps profunditat, són poemes autèntics que traspuen tot el gran treball que hi ha al darrere. Us parlo de “Sepulcre de fang”, debut literari de Clara Fontanet (Mancor de la Vall, 1988), editat per Lleonard Muntaner i que va sortir a la venda a les darreries del mes de gener amb un magnífic pròleg de Cati Coll. Aquesta obra fou finalista l’any 2019 del II Certamen Art Jove de Poesia Salvador Iborra convocat per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. Quan Clara parla d’aquest poemari diu que aquests poemes són fruit d’un moment passat de la seva vida, que formen part d’un procés llarg i que li serviren per “sanar coses”. Afegeix, però, que està satisfeta i orgullosa de poder-lo observar ara des d’aquesta llunyania que li donen els anys passats.

“Sepulcre de fang” s’havia de publicar el 2020, però per aquelles estranyes circumstàncies que sorgiren aquell any això no ha passat fins a enguany i qui sap!, tal vegada així havia de ser, i aquells poemes, que na Clara escrigué en aquell present, llegits ara prenen una altra força perquè, nosaltres, els lectors, som els qui amb la seva lectura els perpetuam i els fem intemporals. En llegir-los d’alguna manera ens els fem propis, els interioritzam, i és així que allò que fou escrit fa temps es torna actual. La poesia transmet emocions, dels poemes que llegim moltes vegades se’ns queda una frase o dues, un petit bocí, que perdura dins nostre.

Com diu ella al poema VIII:

El poema que ha de venir s’asseurà

/ a contemplar-te:

/ agafa’l i fes-lo teu.

Recorda’l, estima’l i després

/ destrueix-ne les proves.

El cicle és l’oportunitat

/ de començar sempre de nou.

Així, els poemes de Clara Fontanet ens embolcallen i prenen vida a través nostre. La seva és una poesia treballada i autèntica que l’assaborireu lentament i a la que tornareu com passa amb tota la bona poesia.

