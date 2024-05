Va de nombres

1

Així com tots entenem el significat de la paraula «analfabetisme», també podríem fer nostra una semblant, però referida a la manca de coneixements matemàtics: «anumerisme», sí, l’anumerisme seria el mot que explica la nul·la destresa que tenen algunes persones a l’hora de fer comptes o de tractar elements bàsics relacionats amb les matemàtiques.

2

L’anumerisme existeix per tot arreu. Gairebé diria que és independent dels coneixements que es té sobre altres matèries. Vull dir que un potser mot destra en geografia, història o política i ser un anumèric.

3

Com a matemàtic que som (o com a llicenciat en matemàtiques) he de dir que en múltiples ocasions, quan anem a dinar amb amics i ens arriba el compte, he sentit allò de: «Pere, divideix tú, que ets matemàtic», com si el fet de dividir fos una operació complexa que necessitàs estudis elevats.

4

Arribats aquí, deixeu-me que parli d’un nombre: 1200. Sí, el mil dos-cents. I per què aquesta quantitat? Doncs perquè aquest és el nombre de suplements «Bellver» (des de fa un any “Bellver en abril”) que aquest diari ha publicat. Xifra rodona que no vol dir més que al darrere hi ha unes cinc mil pàgines i més de quatre milions de paraules. Tot possible gràcies al múltiples col·laboradors que setmana rere setmana volen publicar les seves relexions. A tors ells i a vosaltres, lectors, moltes de gràcies.

Suscríbete para seguir leyendo