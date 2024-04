Tenir memòria

Demà horabaixa i a la Casa de Cultura de Felanitx, n’Aina Adrover presentarà el seu llibre “Felanitx, de l’entusiasme a la por”; i ho farà en un acte en el qual tenc l’honor de poder participar. No sé molt bé per què m’han demanat que hi intervingui, ja que ni som historiador ni tenc cap lligam en l’editor ni amb l’autora. Però bé, ho intentaré fer el millor possible.

De totes maneres no és de l’acte en sí del que voldria parlar, sinó del fet que, mentre s’eliminen institucions per tal de poder saber on són els familiars morts durant la guerra incivil de moltes persones que avui els cerquen, mentre es posen traves a saber coses del passat, hi ha petits grans d’arena que aporten material en forma de llibres escrits a partir d’una recerca científica que inclou des del buidatge de les hemeroteques fins a les entrevistes personals.

El llibre de n’Aina, i us ho diu una persona que l’ha llegit de forma planera, sense tenir coneixements sobre el tema, però que ha après molt sobre aquells anys obscurs de la postguerra, hauria de servir d’exemple perquè a altres ciutats i pobles de Mallorca es puguin editar treballs semblants.

Aquest volum ha estat editat per l’editorial Adia, que dirigeix el poeta Pau Vadell, el qual ha decidit fer un tomb a la línia del segell, ja que, sense deixar l’àmbit de la poesia, en el qual Adia ha aconseguit tenir un nom i obrir-se un camí, vol explorar altres formes de literatura, recerca i història. Si fa un mes ens sorprenia amb el llibre de Francesca Artigues sobre la lira i l’arpa a Mallorca, ara ho fa amb aquest sobre la memòria històrica. I que la cosa no aturi.

