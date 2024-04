Rellegir Schnitzler paga la pena

Schnitzler, metge per tradició familiar, va conciliar la seva professió amb l’escriptura, és un autor cabdal a la literatura universal, novel·la, conte, teatre, autobiografia.

El monòleg interior ens fa còmplices i ens porta de manera immediata al costat de la senyoreta Else, el lector sap més coses que aquells que envolten a la víctima, la senyoreta Else pateix les convencions del món del qual forma part, els conceptes de família, virginitat, honor... també posa en evidència el cinisme com a clau de comportament en les relacions.

Else passa les vacances a un lloc de moda on es troba el bo i millor de la societat vienesa, ella és filla d’un advocat de prestigi (amb tendència a caure en paranys d’on se l’ha de rescatar amb diners), està bé, tot i la seva mirada profunda als comportaments dels altres; doncs bé, en aquest ambient «feliç i despreocupat» rep una carta, on la mare, després de molts circumloquis, li prega que s’adreci a un conegut de la família, allotjat al mateix hotel, i li demani una quantitat de diners que salvaran al pare del desprestigi i la presó.

Else ja ens ha parlat dels seus: «A casa nostra tot es resol fent broma, però ningú té ganes de fer broma. En realitat cada un té por dels altres, cada un està sol. La mama està sola perquè no és prou intel·ligent i no sap res de ningú...» pàg.37

«...només m’han educat perquè em vengui d’una manera o altra.» pàg. 77

Arribem a l’espiral que ens porta al final, la desesperació de la senyoreta Else, el compte enrere pel que fa a enviar els diners, la vilesa del tipus que farà la transferència posant condicions que Else ha d’acceptar i dur a terme aquella mateixa nit, l’angoixa, l’extrema agudesa en l’anàlisi dels fets.

Una relectura a la qual tornarem, una nova edició en català de la qual felicitem a la traductora i als editors, una recomanació segura.

