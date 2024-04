Com que la primera lluna plena de primavera d’enguany -lluna de Nissan per als hebreus- va ser primerenca (dilluns 25 de març), a l’hora de llegir aquest article ja és passat Setmana Santa. Això es deu al fet que l’església catòlica fixa com a Resurrecció el primer diumenge posterior a l’esmentat pleniluni.

Els mots Setmana Santa remouen, en la majoria de nosaltres, un terbolí d’imatges associades a la cultura cristiana que impregna -tot l’any- l’espai proper en què ens movem. Si ara ens posassin en el compromís de citar dues obres del catàleg dalinià que facin referència a aquesta època anual, seria fàcil recórrer a “L’últim sopar” (1955, National Gallery of Art, Washington) i al “Corpus Hypercubus” (1954, The Metropolitan Museum of Art, Nova York). Com moltes altres, aquestes dues obres testimonien l’interès que tenia Salvador Dalí per la ciència i el coneixement matemàtic en una amalgama d’arrels catòliques que ell mateix anomenava misticisme nuclear.

En efecte, a “L’últim sopar”, l’artista empordanès encabeix la taula on s’haurien reunit els apòstols en un habitacle que, en comptes de ser l’avorridíssim prisma de base rectangular de qualsevol habitació, pren la forma d’una nau espacial de parets transparents i pentagonals que suggereixen un dodecaedre. I és que la tradició havia agermanat, durant molts segles, els cinc sòlids platònics amb els quatre elements (foc, aigua, terra i aire). Però com que això no quadrava, al sòlid orfe (el dodecaedre) li va ser atribuït l’èter o esperit. D’aquí l’analogia.

El “Corpus Hypercubus” mostra la crucifixió de Jesucrist en un estil que el pintor anomenà cubisme metafísic i transcendent. El cos no presenta cap ferida i sobrevola una creu que és, en realitat, el desenvolupament tridimensional d’un hipercub. De la mateixa manera que en desplegar un cub sobre una superfície plana apareixen 6 quadrats en forma de creu, en desplegar un hipercub (que seria el cub -impossible de veure- de quatre dimensions) a l’espai de tres dimensions, el que obtindríem seria una creu com la que pinta Dalí formada per 8 cubs (i que recorda, també, la creu gaudiniana). Si quan volem dibuixar un cub sobre el pla d’un paper traçam dos quadrats desplaçats i unim els vèrtexs, per «dibuixar» un hipercub sobre l’espai de tres dimensions haurem de construir dos cubs desplaçats i unir els vèrtexs. Tots els quadrilàters resultants (a la imatge,quadrats i trapezis) serien les 24 cares quadrades de l’hipercub.

Suscríbete para seguir leyendo