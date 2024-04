El piano, orfe

Maurizio Pollini, un dels grans del teclat de la segona meitat del segle XX ens ha deixat, als 82 anys. Era tota una llegenda, del teclat i també de la filosofia: «La Cultura és una espècie permanent de la utopia. No tendríem sales de concerts sense aquest component», va escriure. Cert, la utopia és part de la recerca i de l’art, el cercar anar més lluny és un tret intrínsec del fet cultural.

Tot i afirmar que «El retorn al passat no m’interessa», les seves interpretacions de les obres de Bach, Chopin i Beethoven, però també de Debussy i Stravinsky són de referència; de fet, la seva visió de la Petruixtka del compositor rus és un model d’intel·ligència artística. Per cert, un dels gran encerts del músic fou saber combinar en els programes i enregistraments les obres dels clàssics i consagrats amb les dels més contemporanis. La Música, en majúscula, només és una i per tant podem combinar-la com ens convingui. Per què no incloure una obra de Luigi Nono al costat d’una de Mozart? O una de Bach juntament amb una de Penderecki?

Activista polític d’esquerres, va compaginar el seu pensament amb el seu amor i estudi de les grans obres per a teclat de tots els temps i va programar concerts a Milà, a uns preus simbòlics, per tal que la classe treballadora pogués assistir-hi.

Els grans compositors enyoraran el seu bon fer, o tal vegada no, ja que tendran ara l’oportunitat d’aplaudir-lo en viu quan es retrobin amb ell, siguin on siguin.

