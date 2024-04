'El moviment obrer a Mallorca', una aportació fonamental en la nostra historiografia social

L’any 1973 les editorials Curial i Lavínia editaven, conjuntament, El moviment obrer a Mallorca, de Pere Gabriel i Sirvent (Terrassa, 1945), catedràtic emèrit i professor honorari d’Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, un expert en història social que David Ginard defineix com l’iniciador dels estudis sobre el moviment obrer a les Illes Balears i, per descomptat, de la historiografia obrera i popular.

No dubtam que El moviment obrer a Mallorca significà una aportació important a la història contemporània de les nostres illes, si bé l’estudi acabava amb l’esclat de la Guerra Civil. Els protagonistes d’aquesta monografia eren les societats obreres, els partits republicans i socialistes, juntament amb el paper dels anarquistes i l’aparició del comunisme a Mallorca, fent un repàs a episodis com les crisis de 1909 i 1918-1923, el paper de Joan March, la dictadura de Primo de Rivera (de la qual destacam la inauguració de la Casa del Poble), la constitució de la UGT de les Balears i les diferents etapes de la Segona República. És evident que es tracta d’un text que ha tengut una gran incidència en una generació d’historiadors formats posteriorment.

Ara, gairebé cinquanta anys més tard, Documenta Balear en publica una segona edició augmentada que, a més, inclou El moviment obrer a Mallorca al segle XIX, un estudi que s’havia publicat el 1975 a la revista Randa. Això vol dir que aquest nou volum abraça des del 1848, any de la publicació del Manifest Comunista, fins a l’alçament del 1936. Comença, doncs, amb l’estudi de l’obrerisme i el republicanisme a Mallorca durant els darrers anys del regnat d’Isabel II i el Sexenni Democràtic, tot coincidint amb la Primera Internacional (1864); continua amb un capítol dedicat a la Unió Obrera Balear, ja a finals del segle XIX, i un altre que ens parla dels inicis del Partit Socialista a Mallorca, amb pinzellades sobre les celebracions del Primer de Maig, el caciquisme i el torn de partits dinàstics. Tot això constitueix la primera part de l’obra.

La segona part inclou els referits episodis del segle XX, des dels inicis de l’organització obrera fins al 1936, tot destacant el paper de socialistes, comunistes i anarquistes. El llibre, ara il·lustrat, tanca amb diferents apèndixs, una completa bibliografia actualitzada i un recull de les fonts periodístiques consultades, en especial El Obrero Balear i Nuestra Palabra. També analitza els resultats electorals i qui eren els principals candidats a les eleccions municipals i a Corts.

No cal dir que l’autor ens explica la gènesi i el desenvolupament d’aquest important treball historiogràfic en una introducció que ens revela com es va iniciar en l’estudi del moviment obrer el 1969 i que continuà amb l’elaboració d’unes fitxes bibliogràfiques encarregades per Emili Giralt i Josep Termes, tot recordant que es tractava llavors d’un tema inèdit i fins i tot atrevit.

