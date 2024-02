L’esplendor i maduresa de la prosa de Miquel À. Bennàssar, ‘late bloomer’

En principi, no hi ha res bo o dolent en ser un late bloomer, una vocació tardana. Cervantes no va publicar el seu famós llibre fins a gairebé la seixantena i Giuseppe Tomasi di Lampedusa no va novel·lar els nobles decadents de Sicília fins a una edat madura i fins després d’haver viscut molt (el mateix es podria dir de Llorenç Villalonga). El fenomen del late bloomers, emperò, no es dona exclusivament en la literatura: la destil·lació dels colors i les formes que mostra el Cézanne adult no serien possibles en la pinzellada juvenil i grollera d’altres pintors; i al malhumorat Anton Bruckner la inspiració per escriure simfonies (lentes i feixugues masses sonores) no li va arribar fins ben tard a la vida. Es pot especular sobre per què alguns artistes troben la seva veu prematurament i com altres no la troben fins més tard. Qui sap si es falta de confiança en els talents propis o per mor de les ocupacions prosaiques de la vida (anar a canviar l’oli del cotxe o fer la declaració de la renda) que no deixen temps per a l’art. I també, amb lògica inversa, es pot conjecturar per què Arthur Rimbaud i Gioachino Rossini, entre tants d’altres, van decidir callar i tancar el raig de la creativitat per continuar vivint tres o quatre dècades més relativament eixuts de fantasia. No traurem mai res en net de tot això, però el misteri dels late bloomers no deixa de ser intrigant.

Aquesta reflexió ve a tomb mentre llegesc Tres relats de Miquel À. Bennàsar (Felanitx, 1961), escriptor que no s’havia donat a conèixer fins ara, entrat en la seva seixantena. Se sol dir que la prosa, contràriament a la poesia, necessita temps, maduresa i ofici d’escriure però també de viure, que és allò que solem dir experiència. I tots aquests trets són ben presents en aquestes tres narracions que l’autor presenta en la seva primera obra publicada.

Els relats tenen tots tres un jo narratiu, una primera persona, que els dona coherència, però no és un jo confessional. Aquí no hi ha autoficció ni autobiografia explícita. Com el narrador «immortal» de Jorge L. Borges o el «jueu» de Patrick Modiano, el jo és un i molts de personatges a la vegada. El que uneix la majoria d’aquests «jos» és que si bé tots es presenten en moltes reencarnacions ―un enginyer deshumanitzat i mecanitzat d’una empresa, un escriptor novell que pondera la vida a la ciutat i al camp, un jove treballador d’un museu― tots viuen angoixats i humiliats per estructures superiors que, per a ells, són incomprensibles. «No estic pres ―diu un dels personatges―. ‘Som’ pres». I és que aquest personatge, quan és lliure se sent empresonat, però quan les forces socials burocràtiques inexorables i rigoroses finalment l’empresonen s’hi acaba avesant. «¿Per què no es fa mai de dia?» llegim empatitzant amb l’angoixa del narrador insomne. Just un late bloomer, creieu-me, podria intentar explicar aquests insondables dilemes.