Camí de Raixeta

Per arribar a Raixa amb el cotxe és necessari desviar-se en una innecessària rotonda que fa poc més d’un any (o tal vegada dos, com passa el temps!) el Consell de Mallorca construí a la carretera de Sóller i que, de ben segur, costà lo seu. Tant, que el pressupost ja no va donar per aplanar els dos-cents metres de camí que porten de la carretera principal a la finca pública. Un camí absolutament bonyarrut i que fa malbé els vehicles que obligatòriament hi han de passar per anar a l’aparcament.

Diumenge matí. Són les deu. Massa tard pels excursionistes matiners i massa prest pels qui sortiran només a passejar. Deixam el cotxe a l’aparcament de Raixa, però no al de les cases de la finca, sinó al que hi ha al final del camí, sota el garrover gegant. Aparcam al costat de només dos o tres vehicles més. Partim amb la cusseta de cap a Raixeta. Són poc més de quaranta minuts de bon camí. Una passejada curta.

De tornada, poc més d’una hora després, la cosa ha canviat per complet: grups de turistes amb guia, excursionistes de muntanya en bicicleta i a peu famílies amb nins i cans, molts de cans... Com es nota que fa bon temps, o millor dit, fa un «mal bon temps», ja que no és el que pertoca a l’època. Ens trobam amb amics i coneguts com en Lluís Moyà i n’Isabel Rosseló, na Nora Moyà i en Joan Feliu i alguns altres que volgueren aprofitar la jornada fent salut. I és que, per caminar una mica, prop de Palma, també hi ha llocs que paguen la pena. I la gent ho sap.