La meva papereria

01. Desapareixen negocis, petits comerços, sobretot. He llegit a través del facebook un anunci penjat a un mostrador d’una botiga: «Tancam per manca de clients, però no us preocupeu, seguiu comprant a través d’Internet i fareu que com nosaltres tanquin molt d’altres locals de proximitat». Demolidor, trist, angoixant; però cert. Les petites botigues, les que teníem a prop de casa i que ens permetien establir conversa amb els venedors i propietaris, aquestes, a poc a poc se’n van, amb la qual cosa desapareix un model de compra de proximitat a la vegada que la fisonomia dels carrers canvia per complet, ja que en els llocs en els quals hi havia la nostra botiga, hi posen una franquícia.

02. La papereria palmesana del carrer Indústria ha tancat. Era més que una papereria, era un quiosc i, també i sobretot,un lloc de trobada. Allà, molt sovint, ens hi trobàvem veïnats i coneguts de tota la vida, comprant papers, bolígrafs i premsa, la d’aquí però també la vinguda de fora, que, per altra banda ja no arriba. De fet La Vanguardia ha deixat de vendre’s a Mallorca i El Periódico i l’ABC ja fa tens que no arriben. On ens trobarem ara, deman a Joan Manresa o Perico Sancho, habituals com jo de la petita però romàntica botigueta? A Internet segur que no.