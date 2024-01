Indicadores para renaturalizar el modelo agroalimentario

Lo obvio: dudar del colapso climático es de sociópatas. No llevamos un siglo de evidencias y parámetros científicos para poner en duda la agenda 2030. Superados ciertos umbrales, es una amenaza para la seguridad de todos. Una analogía, es como cuando vas en bicicleta por Palma, y los coches hacen un sándwich contigo, y lo evitas por los pelos, cuando sería evitable con carriles bici segregados. Bajo la motorcracia dominante vemos que, de los muchos caminos posibles, transitamos los ansiosos, y poco inteligentes socialmente. André Gorz utiliza el término de sociedad motorcrata en la que el automóvil es el medio de transporte dominante y la organización social se basa en su uso, lo hizo en 1980, alertó como Ivan Illich de sus consecuencias: ahora vivimos en esas consecuencias.

“Regénesis”, de George Monbiot, analiza la crisis ecológica que enfrentamos y propone una visión radical para el futuro (“radical” viene de raíz, no de extremo, por cierto). Lo que le hemos hecho a las ciudades, también se lo hacemos al campo, al modelo productivo que nos alimenta. Mercantilizar la vida hipotecando la fertilidad del suelo… ¿Quién quiere distopías cuando somos especialistas en crearlas? Es como tener apoyo millonario de la UE para implementar medidas de ejes cívicos y rechazarlas: desde un enfoque científico es un insulto. Todo lo que minimiza las emisiones y pacifica la ciudad debe abrazarse. Lo mismo en el sistema agroalimentario… hiperdimensionado por su enfoque fósil. Monbiot arguye que el dueto capitalismo-consumismo nos descalabra a una catástrofe. En los próximos 30 años tenemos que producir más comida, con menor impacto ambiental y usando una menor cantidad de suelo, o los números no salen... El sistema cortoplacista se basa en la extracción de recursos naturales con una desproporcionada destrucción del medio ambiente. «La crisis ecológica es una crisis de civilización. No se trata solo de un problema de contaminación o de cambio climático. Es un problema de cómo vivimos, de cómo organizamos nuestras sociedades. Necesitamos un cambio radical, un cambio que vaya más allá de las reformas incrementales. Necesitamos una nueva civilización, una civilización que sea sostenible, justa y próspera.»

Monbiot es zoólogo y periodista de investigación, argumenta que la renaturalización es una de las medidas clave para abordar la crisis ecológica. No es plantar un árbol, no es una acción simbólica, es el proceso de devolver la naturaleza las áreas que han sido alteradas por la actividad humana. Restaurar hábitats esquilmados, devolver la fertilidad al suelo. Debemos comprender la necesidad de dejar espacios naturales sin presencia o intervención humana (bautizado como “Rewilding”, del que trata su obra previa “Salvaje”). Para construir una sociedad sostenible (ambientalmente), justa y próspera, debemos recuperar la soberanía alimentaria desde la renaturalización. Si socialmente el modelo productivo no garantiza la igualdad de oportunidades y la equidad social, mal vamos. Una sociedad próspera es aquella que proporciona una buena calidad de vida a sus miembros, con acceso a un pedazo de tierra, no como un divertimento para ociosos, sino como una medida crucial de supervivencia… pues el modelo actual, la producción de alimentos que nutre tu supermercado es responsable de en torno a un 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo dice el portal Our World in Data, no lo digo yo, que sólo soy un ratón de biblioteca. Ya hay jardines y parques, no es tan bizarro pensar en huertos a tutiplén.

La punta del compás para trazar este círculo de cambio es la agricultura ecológica y la producción local, pero regenerativa y urbana. Esto no es nostalgia ni folklore rural, es supervivencia. Mientras, muchos se preocupan de que no se rompa el país, cuando lo que está roto es la posibilidad de una convivencia equilibrada con el Oikos, el único hábitat que puede soportarnos, pero ya no por mucho tiempo. No es la productividad, de hecho, el criterio de la productividad es el foco del problema, pues se basa en la extracción y el consumo de recursos naturales, así como en la explotación de la fuerza de trabajo. Esto aumenta la contaminación, el desperdicio, y la desigualdad social. No es un análisis de anarquistas barbudos del siglo XIX, es la evidencia de un millar de científicos manifestados por los informes del IPCC revisados por pares y considerados la evaluación más autorizada del conocimiento científico sobre el cambio climático. Es la eficiencia lo que necesitamos con urgencia, algo que observamos en su lado opuesto cuando ves esos vehículos de varias toneladas eléctricos y con un pasajero. El futuro adelanta a esos armatostes en bicicleta. No debemos aceptar tanta inequidad. No podemos meter más insumos sintéticos en el suelo, contaminan de mil cosas el suelo y a nosotros. No podemos seguir aceptando una ganadería hormonada de subvenciones que no responden a criterios de equilibrio. Monbiot tiene la palabra: «El campo no es inocente ni puro. En algunos lugares más corrupto que la ciudad, con una política dominada por las élites terratenientes, el poder heredado y una cultura de la sumisión. La contaminación, causada hoy fundamentalmente por la agricultura en muchas naciones, es la manifestación física de la corrupción. En ríos de todo el mundo se huele el hedor político. Si juzgáramos la agricultura y la ganadería con los mismos estándares que cualquier otra industria, nos indignaría su transformación en alcantarillas al aire libre, en paralelo a la destrucción de gran parte del resto de la vida de la Tierra. Pero el poder cultural de la industria la aísla de las críticas y de su regulación.»

No tomar medidas en base a los indicadores que correlacionan la magnitud de la tragedia es como saber que algo es nocivo y hacer oídos sordos. Es como saber que un ataque con misiles a zonas donde viven niños es homicida, pero seguimos dudando acerca de qué serie mirar esta noche. El ojo por ojo de muchos es la tragedia de todos. No, no debemos aceptar la inhumanidad egoísta de lobbies y lobos. Monbiot nos aporta una visión clara y convincente de la crisis ecológica, y propone un camino esperanzador para el futuro. ¿No querías emociones? Aquí las tienes.