Contra la violència masclista

Escric aquest 25 de novembre de MMXXIII i començ repetint allò que ja sabem: que cada dia és un dia de violència contra la dona en un estat espanyol que abans d’acabar l’any ja té 52 dones assassinades per les seves parelles o ex-parelles. I per això cal lluitar cada dia contra aquest terror masclista violent i assassí. I un fet que sempre s’ignora és que aquests dos darrers anys s’han duplicat els casos de violència masclista que tenen un menor en situació de risc. A les Illes Balears s’ha passat de 48 menors el 2021 a 88 el 2023 que poden rebre la violència que l’agressor exerceix contra la mare. I també queda molt clar a aquestes Illes Felices que un 67% de les sentències ignora la violència de gènere per determinar la custòdia i els règims de visita dels infants; que un 9% reconeix que els menors estan afectats per la violència de gènere, però no els considera víctimes i que va haver-hi un 7’9 % de casos de violència de gènere en què la custòdia es va atorgar al maltractador. Tot un escàndol d’insensibilitat, de crueltat i de maltractament cap a una fill. I no cal ser molt savi per saber que un maltractador no canvia pel fet que hi hagi una separació o un divorci i que la manera de continuar exercint la violència és a través del fills. Aquesta violència que té un nom, violència vicària, s’estén a les totes i aquest any les cròniques de successos han fet matx explicant fetes de pares que maten o feren els fills per fer mal a la mare.

I per afegitó a la campanya del 25-N del Govern de les Illes Balears confon la violència masclista amb una “pèrdua de respecte”. Al vídeo de 42 segons de l’IBDona se sent una veu d’home que diu “Quan es perd el respecte es perd tot” i després es veu una mà alçada. O sia que pegar a una dona és una qüestió de respecte? Per afegitó han fet una perversió verbal forta: fer desaparèixer la “violència de gènere” i baratar-la per “violència cap a les dones”. El masclisme no surt per enlloc. Són formes soterrades de llevar gravetat a uns fets quotidians i molt greus, de vida o mort. Dues dades més: el Consell de Mallorca ha retallat 70.000 euros en Igualtat. L’Ajuntament de Palma ha retolat de lila un bus d’EMT. Cap a on anam davant aquest problema que colpeja, viola i mata dones cada dia? Per què les institucions no reaccionen amb urgència davant un fet que ataca la meitat dels ciutadans?

Repetiré que el número 016 atén a les víctimes de la violència masclista les 24 hores i en 52 idiomes. També hi ha el correu 016-online@igualdad.gob.es i per WhatsApp en el 600 000 016. Els menors poden dirigir-se a la Funbdació ANAR 900 20 20 10.

Un llibre essencial a favor de les dones.

No teníem en català cap llibre que conjugàs la poesia, la crítica literària i el feminisme com a fil conductor. La poeta artanenca Maria Antònia Massanet s’ha passat quatre anys fent feina, llegint, seleccionant, valorant i triant entre dones poetes que començassin fa 150 anys amb Maria Antònia Salvà (no sé que pensaria ella, tan conservadora i burgesa pel fet de sortir en dues antologies tan diferents com la que va fer Sebastià Portell amb poetes d’ambdós sexes LTBGQ, Amors sense casa d’Editorial Angle, i aquesta tan feminista), i acabassin amb poetes que han publicat l’any 2020. El resultat són 300 planes que agafen 109 poetes amb 200 poemes repartits en 20 seccions que toquen els temes de l’escriptura femenina, l’empoderament, la sororitat, el gènere, l’amor, les relacions familiars, la maternitat, les cures, el sexe i el desig.

El resultat és Flamarades sortiran, antologia de poesia catalana feminista (Godall Edicions, 2023), un llibre de capçalera més necessari que mai als lectors dels mil i un sexes de l’esperit en aquesta època masclista, convulsa i carnissera, especialment amb les dones.

Parl amb l’amiga poeta Maria Antònia Massanet que està molt contenta d’haver pogut confegir un llibre tan fonamental, tan únic, tan essencial: “Quan vaig fer el Màster en Estudis de Dones i Gènere ja vaig veure que hi havia moltes més dones que publicaven del que ens arribava, per exemple, però els que han fet fins ara els cànons i, per tant, han decidit què és important han estat majoritàriament homes. El que sí que m’ha sorprès és que m’ha costat trobar poemes sobre la sororitat, quan des del 2018 l’auge del moviment feminista actual és un tema molt important

Cada vegada que ens pensam que hem aconseguit uns drets hem de tornar a lluitar per a ells. És per això que encara calen versos que ens narrin, que ens interpel·lin, que facin palès les vivències i les contradiccions de les dones creadores. Aquí teniu, doncs poemes contra el patriarcat per aquells que volen escoltar l’altre relat de la Història, el més ocult, i el menys il·luminat.”

El llibre duu un pròleg de la filòloga i investigadora Meri Torras on diu ben claramente les intencions del llibre.

“Flamarades sortiran és un vers de Josefa Contijoch que apunta justament a les conseqüències visibles de les lluites feministes, a la seva manifestació en l’espai públic, sense mordassa possible. Aquest és el propòsit, anunciat des de l’encapçalament, del llibre que tenim entre mans: encendre en cadascú, individualment, i alhora en un nosaltres comunitari, la flama feminista, el seu escalf a la vegada que la seva capacitat renovadora”.

Un llibre de poetes creadores, editat per una valenta dona editora Matilde Martínez fundadora de l’Editorial Godall, i fet per una poeta valenta, pensadora Maria Antònia Massanet, i sense pèls a la ploma, ni a la llengua, que ens diu a les clares veritats urgents: “Encara necessitam les flames feministes perquè hi ha moments en què hem de cremar tots els prejudicis i, fins i tot, les institucions preexistents.”

Un llibre que podria ser el primer regal de Nadal o de Reis d’aquest es festes i que serveix per a tots els públics!