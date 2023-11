“Tres luces” es el títol original castellà d’aquest regal. Ens el fan l’autora María Ramos, amb generositat creativa, i també l’editorial Blackie Books amb tot el que té: una sàvia i alhora arriscada capacitat de combinar gust amb disseny per llençar al mercat un producte sens dubte atractivíssim. La traducció a la nostra llengua és de Tina Vallès. Cal tornar a l’autora, l’essència: “Tres llums” no seria possible sense la sensibilitat feliçment ingènua que María Ramos hi expressa. Amb paraules netes i amb dibuixos entenedors, d’expressió mínima, gairebé. I cal dir-ho tot d’una: tot presentat des d’una esplèndida i envejable simplicitat.

Es diu molt en aquest text breu i amb aquests dibuixos animats d’una tendra i franca simpatia. La narració sencera està brufada de petits grans consells i d’útils empentes al petit lector, imperceptibles en el discurs del relat: no es pot tenir el control de tot, demà serà un altre dia, també en els moments difícils es pot gaudir de les coses, algunes els haurem de descobrir sols, davant una dificultat també cal actuar... Però, d’aquests apunts orientadors, no ens n’adonam. Perquè el que llegim, i el que miram en les animades pàgines de “Tres llums”, és una narració amb quatre parts molt ben mesurades i amb continguts ben seqüenciats: La nit, La cova, La superfície, El cel. Si repassam els títols de les quatre parts dites hi veurem senyalada una progressió. I és que el conte progressa a mesura que hom en fa la lectura. I els amables personatges que la protagonitzen s’obren a l’experiència i reaccionen amb enginy i també amb coratge a la novetat que els cau literalment del cel i altera les seves vides casolanes. Sí: aquí hi podríem endevinar un floc de boira nòrdica. La que de vegades tapa el cel del país dels Mumins, entranyables. Ho remarca la promoció del llibre. A “Tres llums”, són entranyables el talp, i les erugues, i el mussol, astrònom aficionat!, i l’aranya, i els tres menuts que provenen de qui sap on i que arriben al bosc per sorpresa. A “Tres llums” hi ha arribada i partida, i per tant benvinguda i comiat, problema i solució, compromís forçat i acceptació positiva, dubte i agudesa. I tendresa. Hi ha transformació. No cal aclarir, doncs, que Tres llums ens ha agradat. Molt recomanable lectura per als més petits. I més si la fan acompanyats dels adults de ca-seva. Una pràctica familiar molt recomanable i encara més amb aquest volum preciós.