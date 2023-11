A Mallorca deim que el santoral catòlic té vuitada, amb la qual cosa volem expressar que per donar els Molts d’anys podem fer-ho durant tota una setmana, començant a contar des del dia de la festa.

És par això que avui, només un dia més tard vos desitjo les Felicitats, a tots, naturalment, però en especial als aficionats a la música, ja que ahir, dia 22 de novembre, era el dia de la nostra patrona, Santa Cecília.

2

El fet d’haver triat aquesta santa màrtir com a patrona, és del tot casual, ja que en la vida de la santa (segle II-III) no hi ha cap indici sobre la seva relació amb els músics ni amb l’art en general.

Aquest títol de Patrona de la Música se li va donar en el segle XVI, sense cap motiu aparent. Ara bé, hi ha una explicació: Una llegenda diu que ella cantava al so de l’orgue, mentre la torturaven. Per això la trobam dibuixada sovint tocant l’orgue. Ara bé, sembla que és degut a una mala traducció de la paraula orgue.

3

Diversos compositors, no gaire, han dedicat obres a la santa. Així, d’entrada, en citaré tres de molt importants. Cronològicament primer ens referirem a Purcell i a la seva “Oda a Santa Cecília” o, “Hail, bright Cecilia!”. Anys després, Haendel faria una cantata també titulada així: “Oda pel dia de Santa Cecília”. I ja més modernament, ens hem de refrir a Arvo Pärt i la seva cantata “Cecilia, vergine romana”.