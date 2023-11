Referències múltiples

Aquesta és una història de fugides i d’insòlites trobades que tenen lloc en el cor del barri de Russafa; més concretament, en una pensió, vella i encantada, en la qual la realitat quotidiana s’entremescla amb mites, símbols i ficció. És entre la foscor dels passadissos, la claror onírica de les estances i l’insòlit mosaic humà que es desplega davant dels seus ulls, on Aurèlia haurà de cercar la llibertat que anhela. I Vita, aquesta nena estranyament misteriosa, sembla una peça clau en el seu destí. “Aurèlia oculta” és la novel·la debut de l’escriptora valenciana Éncar Reig Oltra; una obra plena de referències musicals i literàries que, construïda sobre diferents veus narratives, aconsegueix dissoldre els fantasmes del passat i els del present.

En aquest indret descrit per l’aurora, tot és possible, fins hi tot la màgia. Uns enigmes, entre els quals els d’una fugitiva, una ballarina que vol ser ocell, un metge odontòleg amb un ca, una nina tamborera, un fotògraf amb elements rars... en una paraula, Reig desccfiu situacions que semblen d’entrada impossibles però que en l’univers de l’escriptora, que és el nostre, funcionen bé.