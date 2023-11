Una primera traducció que paga la pena

Abans de morir d’insomni als 22 anys d’edat, l’infortunat Johannes Elias Alder haurà viscut cercant l’impossible: un so perfecte, que mai no podria ser satisfet, i l’amor, incondicional i redemptor. Privilegiat amb una oïda absoluta i un talent musical a l’alçada dels grans compositors de la història, tindrà la desgràcia d’haver nascut en una petita aldea de l’Àustria salvatge; un territori inhòspit i cruel marcat per la religió, la superstició i l’endogàmia en el que s’odia tot allò que no es pot comprendre. La potència de les escenes de “Qui estima no dorm” –que tant poden evocar a Franz Kafka com Patrick Süskind– i l’estil exuberant de Robert Schneider fan que aquesta faula crepuscular, ara traduïda per primera vegada al català, esdevingui una novel·la excepcional sobre el fracàs, la desolació i l’autodestrucció.

Segons comenta Agustí Aguiló, un dels qui intervindran en la presentació del llibre demà a Palma: “El dramaturg austriac Robert Schneider, traduït ara al català per Joan Estrany, fa que el protagonista de la novel·la, un músic organista, sigui un geni comparat amb Mozart, però a la vegada incomprès autodidacte, que fa improvisacions apocalíptiques. En la història hi ha un fons tràgic en que té molt a veure l’amor vers Elsbeth. I és que Robert Schneider estudia a Viena composició i orgue i en aquesta obra fa servir un lèxic extraordinari farcit de dialectalismes, rareses lèxiques, cultismes de factura pròpia i mots fora d’ús”.