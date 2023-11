Oneguin és un jove culte, lector de Byron, Goethe, Schiller, Chateaubriand...; Lenski acaba d’arribar d’Alemanya, ha estudiat a Göttingen, porta el cap ple de «somnis per a un futur de llibertat». Els dos homes es coneixen, es troben en un lloc on, si no haguessin confluït, la vida provinciana els hauria dut al tedi, ben aviat sorgirà entre ells una amistat en el sentit més elevat del terme.

Hi ha dues germanes, Tatiana i Olga, coincidiran amb els joves en una festa; Tatiana, una noia bella i entregada a la lectura, queda fascinada davant Oneguin, feliçment trasbalsada per la passió, gosa declarar el seu amor, li escriu una carta: «soc teva, ho ha volgut el cel. Tota la meva vida ha estat penyora d’aquest instant, quan t’he trobat.» pàg. 113 Oneguin la rebutja amb severitat. Més tard, Lenski convida l’amic a una festa d’aniversari de Tatiana. Oneguin, en la seva frivolitat, es diverteix fent la cort a Olga, la noia que estima Lenski, aquest no pot suportar la humiliació i desafia l’amic a un duel; cap del dos es vol batre, però no ho evitaran, arribat el moment, Oneguin mata Lenski. El temps passa, la vida posa de nou Tatiana al camí d’Oneguin, aquest cop convertida en una dona bellíssima, esposa d’un general ric, poderós i respectable, ara és ell qui queda rendit davant la dama, a la qual havia ofès amb el seu menyspreu; tenim una altra carta en què es posa als peus de Tatiana, ella no cedeix, tot i que l’estima. Som davant de l’escriptor més citat i admirat de la literatura russa, el pare de tots els que el van succeir, la lectura d’”Eugeni Oneguin” ens ha seduït en el sentit més profund del terme, vida quotidiana, personatges universals, enginy i profunditat. Nabokov va dir que “Eugeni Oneguin”, no es podia traduir mantenint la forma original, i quan tanquem el llibre, fem arribar el nostre reconeixement més sincer al traductor, hem gaudit de la lectura, li agraïm el pròleg, ha estat una experiència de lectura sublim, sabem que hi tornarem.