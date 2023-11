Manifest de LJUBLJANA

Aquest manifest l’han signat uns milenars de persones d’universitats, instituts i escoles i ciutadans de tot Europa preocupats per la manca d’hàbits de lectura, de lectura profunda i feta amb atenció. Ens diuen molt clarament, a la desesperada, que ens trobem en un estat d’emergència de la lectura i que cal un feiner educatiu en tots els camps. La seva veu és clara i llampant i posen a la vista totes les mancances que sofrim des de la guarderia a la universitat.

«La lectura de nivell superior és la nostra eina més poderosa per al pensament analític i crític. Exercita la metacognició i la paciència cognitiva, amplia les nostres capacitats conceptuals, entrena l’empatia cognitiva i la presa de perspectiva, habilitats socials indispensables per als ciutadans informats en una societat democràtica. Els signants d’aquest manifest criden a reconèixer la importància permanent de la lectura de nivell superior en l’era digital».

Pel seu interès per a tots vosaltres, bona gent lectora, que creieu de bon de veres que els llibres són els grans amics dels humans per ajudar-nos a viure i a veure el món, he traduït aquest manifest in extenso. Crec que llegir-lo us pot fer molt de bé i estimular a llegir amb atenció sostinguda obres senceres, lluny de simplificacions i resums, en un moment de populismes ideològics tràgics, mitjans de comunicació que privilegien els titulars i d’altres que propaguen notícies falses, discursos simplistes que no et deixen l’exercici del dubte, pantalles amb informacions esbiaixades, viscerals i grogues. Tot un panorama que no té en compte la complexitat dels humans que la literatura ens ofereix, i que nega la llibertat per fer-nos consumistes robotitzats.

LLEGIR FA TORNAR INTEL·LIGENTS

L’era de les tecnologies de pantalla en ràpida expansió ha portat enormes quantitats d’àudio, contingut visual i textual al nostre abast. La revolució digital ha portat moltes coses positives. Per exemple, el contingut textual s’ha tornat més accessible a les zones desfavorides, i les necessitats dels lectors amb diferents discapacitats i capacitats es poden atendre millor. Cal anar amb compte, però, que algunes habilitats i maneres de llegir no estiguin fetes per semblar la relíquia d’una antiga era informativa que s’esvaeix ràpidament. Això es refereix, sobretot, al llibre llarg i la lectura de nivell superior que promou. L’àmbit digital pot fomentar la lectura més que mai en la història, però també ofereix moltes temptacions de llegir de manera superficial i dispersa –o fins i tot de no llegir gens. Això posa cada cop més en perill la lectura de nivell superior».

EN L’ERA DIGITAL

«Per tant, demanem una reconsideració del

La lectura de nivell superior és la nostra eina més poderosa per al pensament analític i estratègic. Sense aquest, estem mal equipats per contrarestar les simplificacions populistes, les teories de la conspiració i la desinformació i, en conseqüència, tornem vulnerables a la manipulació. Tanmateix, els educadors se centren cada cop més en mitjans multimodals, a costa d’un compromís profund amb la informació textual. A més, a causa d’una propensió a l’eficiència, la complexitat de la lectura es considera un problema resolt per la simplificació, més que un mirall de la complexitat humana i una activitat que fomenta el pensament analític i estratègic. Finalment, l’educació i l’avaluació lectora actuals també comparteixen el fet de centrar-se en les habilitats funcionals i informatives bàsiques. Aquest èmfasi fa perdre de vista la importància al llarg de la vida de la lectura de nivell superior per al pensament crític, que és una condició prèvia per a una democràcia que funciona correctament».

L’EDUCACIÓ I EL FOMENT DE LA LECTURA

«Per L’educació i el foment de la lectura han d’anar més enllà d’ensenyar als escolars les habilitats funcionals i informatives bàsiques i han de centrar-se en el procés de desenvolupament personal al llarg de la vida, millorat per la lectura de nivell superior. L’avaluació de la lectura ha d’anar més enllà de les proves estandarditzades i incloure dades qualitatives i descriptives per tal de proporcionar un diagnòstic detallat de l’estat de la lectura de nivell superior a les nostres societats. La investigació sobre la lectura ha d’ampliar el seu enfocament, incloure disciplines com la investigació del comportament de la informació, l’ensenyament de l’alfabetització informacional, els mitjans de comunicació, el disseny, la recerca de l’atenció i la neurociència, i donar forma a un programa de recerca sistemàtic, per alinear perspectives i superar la fragmentació.

El futur de la lectura afecta el futur de les nostres societats. Una societat democràtica, basada en el consens informat de múltiples parts interessades, només pot tenir èxit amb lectors resilients, ben versats en la lectura de nivell superior. Els responsables polítics de tots els àmbits han de ser conscients d’això. Perquè hem d’escoltar les paraules d’advertència de Margaret Atwood: Si no hi ha lectors i escriptors joves, en breu no n’hi haurà de vells.

La cultura de la paraula escrita haurà mort, i la democràcia també serà morta».

Un text que fa pensera.