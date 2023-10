Victòria dels Àngels, la diva que feia calça...

En realitat els he de confessar que Victòria dels Àngels, com a tal, mai existí. Existí una Victòria –la persona, sempre entranyable–, i existí també una Victoria de los Ángeles, la gran soprano, gràcies a l’obstinació dels nostres veïnats del (nostre) llunyà oest, que no podien consentir la possible catalanitat del seu nom. Fins i tot, més a l’oest encara, hi va haver una Vicky de Los Angeles (sic), perquè molts nord-americans –als EUA, la nostra diva hi va tenir sempre un gran predicament– pensaven que, en efecte, era originària de Califòrnia. La qüestió és que Victoria de los Ángeles López García va néixer a les dependències de la Universitat de Barcelona –perquè era casa seva, i llavors la gent humil encara naixia a casa seva–, el primer dia de novembre de 1923, ara fa exactament un segle, poques setmanes després que l’infame Miguel Primo de Rivera protagonitzas aquell miserable cop militar, també a Barcelona, amb el vistiplau i les ovacions del més infame encara Alfonso XIII, el Borbó. Resulta que Victòria era filla de Bernardo López, cap dels bidells de la Universitat de Barcelona –li deien “Rompetechos”, quan Ibañez ja estava de moda, perquè era tant petitó com estimat pels estudiants i empleats de la casa–. Originari de Fuengirola, Màlaga, Bernardo sempre va tenir molt clar que la seva filla havia de ser catalana pels quatre costats, però sense renunciar mai als seus origens, tan humils com andalusos i castellans. Castellans, sí, perquè la mare, Victoria García, nascuda a Puebla de Sanabria, Zamora, s’encarregava de la neteja d’aules i espais comuns, i es passava la vida cantant, detall aquest que influencià molt Victòria durant la seva feliç infància. Quan l’any 1987, la nostra soprano rebé el títol de Doctora Honoris Causa per la “seva” Universitat de Barcelona, s’emocionà en dir públicament que estava orgullosa de rebre aquell reconeixement precisament a l’aula que la seva mare havia fregat agenollada durant tants i tants d’anys, sempre amb dignitat.

La qüestió és que Victòria va viure amb els seus pares i entre les parets del vell edifici de la universitat fins els vint-i-cinc anys. No sé per quina estranya associació d’idees, sempre l’he relacionada amb Andrea, la inoblidable i discreta protagonista de la novel.la “Nada” i alter ego de la seva autora –Carmen Laforet era dos anys més gran que Victòria–, les imagin creuant-se a la cantonada del carrer Aribau amb la plaça de la Universitat, ambdues somniadores i enlluernades per un món al que pensaven que mai podrien accedir. De petitona, de fet, Victòria creia que allà on vivia era una castell i quan l’any 1961 fou elegida per Wieland Wagner per interpretar al temple de Bayreuth el paper d’Elisabet al “Tannhäuser” –fou una de les grans Elisabets de la segona meitat del segle XX, més mística que cap altra–, reconegué que els decorats que representaven la fortalesa de Wartburg li recordaven intensament els vells murs del “castell” on havia passat bona part de la seva vida. El seu castell.

La carrera musical de Victòria dels Àngels començà, de fet, el 1941, de la mà del musicòleg i pedagog barceloní Josep Maria Lamaña i la mítica agrupació Ars Musicae, amb els que treballà durant els seus primers anys de formació. Lamaña sabia perfectament quin tipus de repertori li convenia per tal d’evitar que la seva veu es fes malbé i per tal de poder administrar el seu gran talent –ai las, si la Callas hagués tengut un Lamaña a mà–. La pròpia Victòria sempre va reconèixer que aquest agrupament de cambra fou “la base principal de tot el que he fet després” i que era a aquesta feina formativa la que devia les seves qualitats vocals inigualables i que la feien única. En efecte, Victòria dels Àngels no era ni una soprano lírica ni una soprano dramàtica, sinó que estava dotada d’una veu molt particular, una mena de lírico spinto amb un centre vocal molt poderós i una gran musicalitat, a més d’una enorme expressivitat, amb una puresa de timbre fora del comú. A partir de 1944 –és llavors quan fa el debut en públic amb Ars Musicae, al Palau de la Música Catalana–, la seva carrera ja és imparable i molt poc temps després arriba la seva consagració internacional i el seu debut en el Liceu, l’any 1945 –tot i que un des encontre econòmic provocat pel seu representant i marit, l’allunyà d’aquest teatre durant vint-i-cinc anys, fins l’esperada reconciliació, el 1992–. El 1950 debuta al Covent Garden, de Londres, i també al Carnegie Hall, de Nova York, just després d’incorporar-se a la nòmina d’artistes de l’empresari nord-americà d’origen russo-jueu Solomon Hurok, autèntic caça talents i mànager llavors de la flor i nata de l’escenari instrumental i vocal als EUA i Europa. Allò obrí les portes de Victòria dels Àngels per tal de recórrer els EUA de punta a punta durant pràcticament dues dècades, tant com a artista en nòmina del Metropolitan, en gira o amb base a Nova York –ella, la Tebaldi i la Callas–, com a través de recitals per a veu i piano, quasi sempre acompanyada del seu llavors inseparable Paul Berl. Victòria ho tenia clar, casolana com era: el Nadal amb la seva família, a Barcelona i a Nova York pel Dia d’Acció de Gràcies, a menjar turkey rostit per novembre, sempre amb els Perl, la seva segona família nord-americana.

Podríem dir moltes coses de la trajectòria professional i de la vida personal de Victòria dels Àngels, però l’espai és limitat. Ella fou la primera cantant que imposà el repertori català i espanyol a nivell internacional amb absoluta espontaneïtat. Fins i tot, hi ha qui diu que, amb ella, Mahler deixà de ser alemany i passà a ser universal. El que és cert és que, molts anys abans que ho fessin altres, Victòria incorporà amb naturalitat el repertori popular al que en deim música culta, i per això sintonitzà tant amb públics que no eren estrictament els de la música clàssica, però sense perdre ni un gram de rigor artístic. Mostra de la seva manera de ser i d’entendre la vida i la música, Victòria dels Àngels sempre deia que no li agradava gens que li oferissin papers de reina, que aquests eren més indicats per a algú com la Callas. Ella només volia ser Mimí –fou, de fet, la perfecta Mimí– perquè, com aquella, gaudia de cosir i fer calça sempre que podia, durant els temps morts de les gires. De fet, la major part dels vestits que portava durant els seus recitals eren cosits per ella mateixa. I tot, sense perdre mai el seu meravellós i imperfecte somriure, impensable (per imperfecte) en qualsevol de les dives amb les que compartí escenari i època. Si m’ho permeten, i ja per acabar, els diré que jo vaig saber de Victòria dels Àngels relativament tard, ara fa poc menys de trenta anys. El moment m’arribà quan vaig comprar un disc seu, absolutament fascinant, amb un repertori de cançons tradicionals d’Auvèrnia recollides pel compositor i musicòleg Joseph Canteloube durant els anys vint i trenta del segle passat. I és des de llavors que faig meves les paraules del gran sir Alec Guiness qui, a una entrevista i quan li demanaren com li agradaria morir, va dir: “Amb un bri d’encens, unes gotes d’aigua beneïda i la veu de Victoria de los Ángeles bressant amb el seu cant el meu traspàs”. Ja els ho dic ara, jo m’hi apunt. On he de signar?