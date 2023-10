El silenci del violoncel

Aviat, en uns dies, farà cinquanta anys de la mort de Pau Casals. El gran músic ens deixà a Puerto Rico el 22 d’octubre de 1973. La dictadura present. I malgrat tot, la premsa de l’època se’n va fer ressò. Recordo, a Barcelona estant, els titulars de La Vanguardia sobre la trista notícia. També es va poder llegir a Mallorca, a casa hi estàvem subscrits, La Vanguardia formava part, amb el Diario de Mallorca, del grup de premsa que arribava a casa cada dia. Cosa ara impossible, ja que el diari català ha deixat d’arribar a l’illa. Trista notícia. Una capçalera menys entre nosaltres.

Però tornem a Casals. Recordem-lo. I res millor que llegir, a poc a poc, el gran llibre Converses amb Pau Casals de Josep Maria Corredor. O si voleu, també el podem tenir present a través d’algun dels enregistraments que ens deixà el Mestre. Les Suites de Bach? O, per què no?, aquella obra d’art que és el disc Concierto en la Casa Blanca, enregistrat el 1961 i que inclou, entre altres peces de música de cambra, El cant dels ocells, que donà a conèixer arreu del món el solista i pacifista compromès d’El Vendrell.