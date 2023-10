Tornem-hi torna-hi! No m’atrevesc a dir, ara que feim vint-i-cinc anys del Festival de Poesia de la Mediterrània, que ja som una tradició poètica que no s’ha aturat de voler socialitzar la bellesa, la profunditat i l’amor de les paraules; no m’atrevesc a dir que som un festival singular perquè hem intentat posar, amb totes les energies de la insistència i la creença, en primer pla allò que els antics aedes grecs i romans privilegiaven per damunt de totes les coses: la veu del poeta dient de viva veu els seus versos, actes de lectura projectats en l’espai bategant de l’escriptura, perquè en l’antiguitat la lletra no anava mai sense la veu, sense el carmen, hem volgut fer de la lectura oral un cant; no m’atrevesc a dir, ajagut damunt l’herba i sol amb el temps, que si la poesia té un rol essencial en aquest món convuls i desfet és el d’encarnar-se en la lectura compartida i inventar així un espai comunitari, bastir un espai en el qual vivim plegats, perquè dir i fer el món al nostre voltant és l’única manera de sobreviure; no m’atrevesc a dir que el Festival de Poesia de la Mediterrània aquest quart de segle ha repetit que aquest món en què es multipliquen com epidèmies les ideologies ultradretanes que no estimen la llum sinó l’obscurantisme, aquest obscurantisme que ens vol submergir en la barbàrie, la ignorància i la confusió, que fa el joc als necrocapitalismes que ens volen consumistes i insensibles, robotitzats i ben manejables per sucar-nos i explotar-nos a voler, aquest món necessita com el pa de cada dia la veu dels poetes, una eina humanal que augmenta la percepció i el pensament, que ens fa més savis i més igualitaris, més fraternals, més lliures i més feliços.

Sí, enguany, el nostre crit és fort, tendre, real i lluitador i va a favor de la supervivència dels humans i dels no-humans, del Planeta sencer en aquest temps d’emergències: POESIA ÉS VIDA!

Hi insistirem.

Fort i no et moguis insistirem que la poesia ens forneix una espècie de memòria perduda de nosaltres mateixos, de la nostra condició de terrícoles, de terrestres, ara que hem entrat en una era novella en què hem d’aprehendre el sistema fràgil i complex pel qual els fenòmens vius modifiquen la Terra fins a la seva possible destrucció. I nosaltres convertits en botxins.

La poesia és una afirmació, literalment i en tots els sentits, de les llibertats humanes. Vivim en el començament d’un «nou ordre mundial» en què les tiranies de tota casta i en tots els llocs del món es multipliquen a les totes com patologies infeccioses, en què les poderoses forces econòmiques imposen amb estratègies perverses els seus mundialitzats esclavatges, en què les 62 guerres, especialment les d’Ucraïna i de Palestina-Israel, amb tota la destrucció, el dolor i la mort que duen, senyoregen arreu arreu, en què els Estats –amb la sacrosanta coartada de la lluita contra el terrorisme– escapcen, retallen, escurcen i arriben a eliminar les llibertats. Per aquí és per on anam quan col·locam la poesia com a sinònim transparent de la llibertat.

Què hi pinta la poesia en un món que va cap a l’homogeneïtzació dels individus, cap a la castració, l’ablació i la destrucció del cervell humà? Quin paper pot fer la poesia en unes societats que adoren l’ídol d’or i estan travessades per correnties mortíferes, de les quals les plagues dels feminicidis, la violència contra els humans LGTBI+, amb lliures orientacions sexuals, l’oblit dels milions de migrants en condicions difícils o ofegats en els mars són exemples significatius de la injustícia, la desigualtat i el dolor? Aquests interrogants crearan respostes i debats que ens mostraran la vitalitat i la força dels mots dels poetes per encarar-se als problemes més humans i urgents del nostre temps. La poesia i els poetes són llumenerets blaus dins les fosques que són l’aire del mal d’aquests temps. Encendre mots sonors de llums, bengales verbals de salvament, escales de socors per escapar de la desesperació, fer de la poesia lletres dites en veu alta de neó, d’arc voltaic, que il·luminin tants de cors perduts enmig de la foscor com hi ha pertot, és l’objectiu d’un conjunt d’individus que fan fruitar les llavors de la paraula.

Creadors de tradició poètica revolucionària.

I podem dir ben fort i amb molta d’alegria que aquest quart de segle hem creat comunitat, hem eixamplat els dominis de la poesia i hem acostat molta gent (joves estudiants, reclusos de totes les edats, persones grans, vianants i ciutadans dels mil i un sexes de l’esperit) a un territori poètic perquè el sentin seu i els serveixi de bàlsam, de pler, de rememoració, de consol i de festa literalment i en tots els sentits.

Hem fet que els sentirs i els sentits de la gent es vivifiquin amb paraules, cançons, espectacles, xous, performances, danses, cants, accions i propostes híbrides de tota casta... La poesia cap al text i cap a les veus, cap a la música i cap al cos, cap a l’espai compartit i cap a la introspecció.

Els poetes que el 24 d’octubre a les 20 hores faran la Festa de la Poesia al Teatre Principal de Palma són set dones i dos homes de cinc llengües i cultures diferents com un cant a la multidiversitat de gèneres i músiques verbals. Yolanda Castaño, en gallec, ens cantarà i ens contarà noves formes de pensar la vida. Jèssica Ferrer, en català, ens dirà que és poeta com un arbre d’aèries arrels i una soca que roman al lloc que li pertany. Mireille Gansel, en francès, ens contarà que la poesia és el lloc de la revelació. Filipa Leal, en portuguès, ens cantarà la poesia com a espai de llibertat total. Joan Tomàs Martínez, en català, ens assegurarà que la poesia és l’experimentació i la celebració de l’ésser. Miren Agur Meabe, en eusquera, ens afirmarà que escriure és ser, transformar-se, resistir, construir, sumar, potenciar i renovar. Ruth Miguel Franco, en castellà, ens afirmarà que a l’escenari llengua i pensament estan lligats a un pal i ella vol ser el pal. Llucia Palliser, en català, ens xiuxiuejarà el deler per gitar a través del poema la por, l’angoixa, la satisfacció o el desgrat de cada moment vital. I Joan Todó, en català, ens mormolarà que fer versos és una mena de confiança en la música del llenguatge.

La defensa i la lluita per la minoritzada llengua catalana sempre ha estat un dels nostres treballs essencials i impregnarà tots els actes del Festival: farem pedagogia de la bona amb els poetes de llengües estrangeres, vindicarem la importància de les llengües minoritàries i minoritzades com el gallec i l’eusquera i contarem i cantarem la riquesa de la literatura catalana.

Dos espectacles ben poètics, un de dansa, Double Infinite. The Bluebird Call, de la companyia Mal Pelo, i Parné, de Glòria Ribera, ens duran a territoris de descobertes en què estimarem els detalls i admirarem l’espectacle de les coses minúscules alhora que escoltarem cançons engrescadores de festa i de joia. Us hi esperam!