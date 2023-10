Com un Rolls-Royce groc

El 1964 es va estrenar la pel·lícula «The Yellow Rolls-Royce» dirigida per Anthony Asquith amb el guió del gran Terence Rattigan, autor entre d’altres d’»El cas Winslow», «La versió Browning» o «Taules separades». En ella, el Rolls es el fil conductor i el testimoni de les pintoresques històries dels diferents propietaris del cotxo: un aristòcrata anglès, la seva dona francesa, un gàngster de Chicago, una intrèpida milionària.

Com si del Rolls groc es tractés, l’exemplar de «Die Balance Der Geometrischen Körpen» (»El balanç dels cossos geomètrics») de Joseph Weissemberg (Heildelberg 1940) dedicat al seu germà TG serveix de base al dramaturg i director de teatre Eduard Miralles, que el va comprar el 1993 al «Baratillo» de Palma, per investigar i narrar la història dels diferents personatges per a les mans dels quals el llibre va passar al llarg de més de mig segle: el propi autor, professor jueu de la Universitat de Heildelberg; Leo Van Dijk, llibreter holandès, autor del passaport fals que va permetre al jueu fugir dels nazis; Thomas Gardner, el multimilionari nord-americà que va ajudar-lo en la seva fuita i el va acollir a la seva mansió de Boston; Otto Skorzeny, l’oficial de les SS que no va arribar a temps de detindré a Weissenberg, que va enviar el llibreter a un camp de concentració, que el 1950 es va refugiar a Madrid i que tenia una casa d’estiu a Es Barcarés on passava les vacances; el psiquiatre Julián Pérez Prado i la seva dona, Almudena Mosqueiro, que, a la mort del nazi, van comprar la casa d’Alcúdia a la vídua, per acabar amb Eduardo Miralles, actual propietari del llibre.

Eduard Miralles, abreviat Edu Mira, és qui podria ser i no va ser Pedro Martorell qui es el que realment ha publicat «El darrer racó del món» a la col·lecció Magatzem Can Toni de Edicions Documenta Balear on fa uns anys ja es va oferir «L’home horitzontal», una estimable col·lecció de relats, els dos amb les curioses portades d’Emmanuel Lafont.

«El darrer racó del món» és, inicialment, una mena de «autoficció», cruïlla entre una història real de la vida de l’autor i la història d’una experiència fictícia del seu alter ego, Edu Mira.

Però a mesura que avança la trama, l’autor supera els límits d’aquesta tècnica autobiogràfica per beure, com ho fa a «L’home horitzontal», de la tradició literària de “no-ficció”, de la literatura “basada en fets reals”, del que en anglès algú ha anomenat «faction» (contracció contradictòria de «fet» i «ficció») amb la qual es pretén combinar la força veritable dels fets amb la intensitat i el poder emocional de la invenció.

Amb aquets recursos tècnics es pot, per descomptat, fracassar o fer literatura. Perquè l’essència de la literatura no és realitat, sinó la versemblança. Parafrasejant, crec que Giordano Bruno, la literatura «se è ben trovata, è vera».

I «El darrer racó del món» «è ben trovato».