Aquesta imatge que passa

Les pas perdus? Mais il n’y en a pas Nadja.

André Breton

Un mestre de Biel Mesquida, Roland Barthes, afirmava que una ciutat és com un ideograma. I les Passes per Palma de l’autor de L’adolescent de sal és una escriptura que pren esment de la cara amagada de les coses, com si llegís en els solcs diminuts del craquelé que fa l’estratigrafia que conforma la ciutat, allà, en aquell punt entre la idea que ens envesteix quan pensam en Palma i allò que hi hem viscut. De la impressió a la meditació, és com si alguna cosa que ve del passat ens parlàs del present, fins i tot de la urbofòbia i la congestió urbana que ens rosega, i del que ha de venir. Perquè fer passes és caminar, però també una acció per aconseguir alguna cosa en una contemporaneïtat on precisament els espais urbans semblen esser qualsevol banda. Aquí la ciutat són paraules i una geografia humana. A més d’una poètica que declina Palma i la perfila en estats d’ànims. En cap cas vol cartografiar-la, perquè és una inquietud que deriva, però ronda allò que és menys evident del paisatge urbà. És quan el llibre també s’alça com una ficció geopoètica dels voravius, dels nusos, dels confins, les fites d’un espai viscut. I el punt d’ancoratge de tot això ben aviat es converteix en la clau que obre allò que veurem: les veus de les dones, la padrina i la mare, des d’on descobrirem l’entramat del microcosmos mesquidià. I la llar, l’espai íntim, la casa de la padrina al Terreno, que actua alhora com un refugi i un veritable observatori, un espai protector des del qual envesteix la ciutat que no cerca en l’excepció que reclama el turista, sinó en la vida ordinària i local, lluny, però, de qualsevol ombra localista. Aquesta perspectiva marca les coordenades, els camins, les traces i les experiències emocionals que mostren el perfil de la ciutat, i que repunta en la tela d’un atles imaginari de l’esprit du lieu, que és relleu de memòria i arxiu, espai de la creació i del somni i miratge del present més fugisser de l’autor. Aquest enfocament també determina el fet que Mesquida no cerca centrifugar-se des de la ciutat perquè aquesta mirada el llanci lluny, quan Palma ja és qualsevol lloc, espai pastat en la deslocalització més amorfa, sinó que crea una tensió contrària, centrípeta, que el fa caure endins, des d’una mirada omfàlica, perquè és el món el que és absorbit en el paisatge interior de Palma, aquell que li serveix de referència quan va onsevulla.

El fet de no voler ser de cap de les maneres una guia estructura el text en una sèrie de transcripcions poètiques dels recorreguts que marca un ritme deambulatori que l’embasta a l’errància del flaneur, com si allò que hem de veure sorgís en aquest mosaic d’espais d’un instant i ens deixàs mirar pels intersticis, per les escletxes i les fissures. Abandona així qualsevol afany de totalització, no cerca apropiar-se del lloc, sinó que deixa que els seus carrers, les seves olors, els colors, les maneres de ser s’apoderin de la seva mirada, i crea una mena de visió arxipelàgica de Palma que compareix en illots i repuntats en un patchwork que deixa veure una ciutat íntima, entranyada, com si el sentit de tot plegat fos quasi eruptiu. I els llocs, la gent, els carrers es despullen fins que són una llista i aquella plasticitat vertiginosa de no tenir aturall, cap a l’interminable, com si fer passes per Ciutat fos com passar el rosari, ser un contar i no acabar. D’aquí aquesta mobilitat permanent del text que cerca dir, paradoxalment, l’incessant formigueig d’un lloc que tanmateix des d’un bon principi no vol embalsamar. És en aquest sentit que també s’aferra a la biblioteca, a la ciutat de paper dels qui ja hi han dit la seva, que impregna la mirada de l’autor i s’hi fon. És d’aquesta pasta de paper que cita el llibre i alhora obvia, que en fa un full en blanc on escriu el seu paisatge, el presenta com un interludi, perquè sobretot serà a través del temps, de la seva infantesa fins a la remor del present, que prendrà forma, en un entre i entre temporal, que fa esclatar instants que dibuixen una galàxia, on tot fa l’efecte d’un conglomerat simultani, com si fos, vist d’enfora, un cel estelat. Mesquida escriu la seva forma d’una ciutat. Un compostatge que adoba la nostra mirada sobre Palma, no cerca una identitat, sinó ser part del flux, i no fixar de cap manera una imatge. És quan les fotos de Jean Marie Del Moral no s’hi afegeixen com a il·lustracions, sinó que fan circular una ciutat altra que evidencia la compossibilitat de ser una i alhora moltes palmes. Desvelen l’alteritat, l’obertura i el flux de la variació. Quan el text i les fotografies s’acosten no s’escamotegen, sinó que en el contacte, en la possibilitat d’impregnar-se, s’alcen com una faula de l’innombrable contínuum de les imatges que destil·la aquesta ciutat. I generen plegats una efervescència, una visió reticular que no s’emprova un caràcter monogràfic, ans al contrari, l’espectre urbà que en resulta és una miscel·lània, un florilegi, un àlbum, un repertori. Perquè Jean Marie Del Moral es repunta al llibre des del seu batibull de voler dir pels racons d’un paisatge que cerca glapir la reguera, el ròssec del que veu un observador sensible per les estries de Palma que ens passen per alt, com si les imatges fossin el rastre de la ciutat que queda al tel més excitable de la seva mirada, de la seva pell. Cada fotografia, cada passa, que fas a Palma és com una picada elèctrica de l’agulla que deixa anar la tinta i la llum com una màquina de tatuar que traça un dibuix indeleble.

I tant l’un com l’altre no és esclau de la seva fascinació per la ciutat, ni de la seva biblioteca o de la seva imagologia. Quan s’encavalquen, com els nervis, tenen aquell aire, aquella manera d’entreobrir-se una porta o una finestra que mostra una soca de mots que s’enfila amunt perquè la imatge arrela endins, o viceversa, perquè ja no destries més que la rampa magnífica que provoca el seu aliatge. Evitar els estereotips tampoc no és una obsessió perquè saben que els llocs comuns també són espais de l’ànima. I una lucidesa que ve de l’atenció fragmentada fa evident que també dels llocs de confluència, dels nodes, dels espais de rencontre irradia el canemàs, l’embigat de Palma, la xarxa nerviosa per on passa el corrent fluid de llum i paraules, i aquell génie du lieu de la topofília que els rosega el cor i les entranyes quan perden passes per Ciutat. De la seva estratigrafia, del trencadís que conformen, de l’skyline i la silueta que tramen, en surt un paisatge urbà embromat, una ciutat neulosa, tèrbola, que roman en l’entrefosc que ennegreix i tanmateix fulgura. Per això és més clara. Perquè la cerquen en els replecs atapeïts de la seva vida.